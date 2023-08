Liberan boletos de Taylor Swift para todos sus conciertos en CDMX y así puedes comprarlos en Ticketmaster.

The Eras Tour llega a México el 24 de agosto y Taylor Swift tendrá cuatro conciertos en el Foro Sol.

Los boletos para el concierto de Taylor Swift fueron los más cotizados del años y varios de sus fans se quedaron sin entradas,

Sin embargo, a unas horas de su primer concierto, Ticketmaster acaba de liberar boletos para todos sus conciertos en la CDMX.

“Milagro Swiftie”: Ticketmaster libera boletos para los cuatro conciertos de Taylor Swift

La “magia” de Taylor Swift llegó a Ticketmaster, quien acaba de liberar boletos para las cuatro fechas.

Cerca de las 6:00 de la tarde del miércoles 23 de agosto , Ticketmaster puso a la venta entradas Verified Fan.

Verified Fan es el acceso prioritario que da Ticketmaster a los verdaderos fanáticos de artistas como Taylor Switf.

El primer paso para ser Verified Fan es registrarse en Ticketmaster y días antes de que salgan a la venta los boletos, vas a recibir un código.

A la hora de comprar tus boletos tendrás que ingresar el código y adquirir los boletos de tu artistas favorito.

El registro para el concierto de Taylor Swift se realizó del 2 al 7 de junio, por lo que sólo los usuarios que tengan este código podrán adquirir los boletos que acaban de ser liberados.

Si tú eres de los afortunados en tener Verified Fan, puedes ingresar a la fila virtual y esperar para adquirir uno de estos preciados boletos.

🚨🚨🚨Mágicamente la fecha del 24 se abrió venta para Verified Fan, y al parecer está dando acceso a las cuentas que ya habían sido liberadas antes!



Cuenten aquí abajo! 👇🏼



La fila no está avanzando pero estaremos informando! ⚠️#taylorswift #ticketelhamster 🐹 pic.twitter.com/ZQypFAjDjI — Ticket el Hámster 🐹 (@ticketelhamster) August 24, 2023

Así puedes comprar tus boletos para Taylor Swift si eres Verified Fan

Según usuarios de redes sociales, quienes son Verified Fan pueden formarse en la fila virtual y esperar para comprar los boletos para las fechas de Taylor Swift.

Algunos mencionan que se liberaron boletos para sus cuatro conciertos.

Ten en cuenta que si no eres Verfied Fan no podrás formarte en la fila virtual y por ende no podrás comprar las entradas.

Para quienes sí cumplen este requisito debes tomar en cuenta:

Formarte en la fila virtual de la fecha para la que te registraste, de lo contrario Ticketmaster no te permitirá el acceso a la página.

no te permitirá el acceso a la página. Solo lo usuarios que aparecieron en la lista de espera de Ticketmaster podrán formarse en la fila virtual.

Al parecer, todavía hay lugares para la zona Platino y General B.

Fans de Taylor Swift confirmaron que durante esta venta “especial”, sí pudieron comprar boletos para las próximas fechas de concierto.