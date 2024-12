La Tigresa del Oriente -de 79 años de edad- lanzó su nuevo éxito Ella es indigente, la canción más pegajosa de las posadas.

Las canciones de la Tigresa del Oriente suelen ser covers de canciones conocidas; en esta ocasión, la cantante hizo su propia versión de ‘Gypsy Woman’ de Crystal Waters.

La cantante peruana respetó algunas frases de la canción ‘Gypsy Woman’ para su propia versión y Ella es indigente ya tiene su propio trend en TikTok.

Desde noviembre, la Tigresa del Oriente compartió un fragmento de Ella es indigente y rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Los fans de la Tigresa del Oriente quedaron fascinados con el ritmo electrónico de Ella es indigente, combinado con la popular voz de la cantante.

La Tigresa del Oriente le colocó a su nueva canción su sello característico y, actualmente, la canción tiene millones de reproducciones.

El remix de la Tigresa del Oriente ya es tendencia en redes sociales y sus fans la han llenado de buenos comentarios, pero aún no se encuentra en plataformas digitales como Spotify.

“Cómo saco esta canción de mi mente”, “La Tigresa del Oriente salvando la industria musical” y “Ella es Cher en español”, fueron algunos comentarios para la cantante.

Esta es la letra de Ella es indigente, la canción de La Tigresa del Oriente

Además del pegajoso ritmo, la Tigresa del Oriente le inyectó su esencia a la canción Ella es indigente; esto dice la letra:

Ella es como tú y yo

pero es indigente

es indigente

Todo lo vive buscando en la calle

La da dee la la

La da dee la la

La da dee la la

La da dee la la

Buscando money, canta en la calle

Lalali lala lalali lala

Lalali lala lalali lala

Lalali lala lalali lala

Te esfuerzas por no preocuparte

Mientras no tengo hogar

Mientras no tengo hogar

Apenas ganas lo suficiente para ti mientras ella está en línea

Could you apologize

¿Podrías disculparte?

And thehe smiles as he leaves

Y él sonríe mientras se va

La da dee la la

La da dee la la

La da dee la la

La da dee la la

Todo lo viev buscando en la calle

La da dee la la

La da dee la la

Buscando money, canta en la calle

La da dee la la

La da dee la la

La da dee la la