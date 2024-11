¿Adiós Halloween, hola Navidad? A través de un video de All I Want for Christmas Is You, Mariah Carey deja la penumbra e inaugura oficialmente las fiestas decembrinas.

Con la llegada de noviembre, Mariah Carey -de 55 años de edad- sorprendió a sus seguidores con un video en el que abre las puertas a la Navidad 2024.

Y es que como cada año, Mariah Carey ha desempolvado su icónica canción All I Want for Christmas Is You para darle paso a las celebraciones decembrinas.

A través de un icónico video, Mariah Carey deja atrás las celebraciones de Halloween para darle paso a las celebraciones de fin de año.

Mariah Carey ya le dio carpetazo a los días de disfraces terroríficos y le da la bienvenida a la Navidad 2024.

De esta manera Mariah Carey inaugura oficialmente la Navidad 2024

A lo largo de su trayectoria, Mariah Carey ha logrado conquistar a sus seguidores con diferentes temas que la convierten en una de las cantantes más populares.

Sin embargo, un tema que es característico de Mariah Carey y que se revive cada año con las fiestas decembrinas es All I Want for Christmas Is You.

Mariah Carey (@mariahcarey / Instagram)

A través de sus redes sociales, Mariah Carey cerró la temporada de terror y disfraces para darle la bienvenida a la época decembrina.

Tras la celebración del Halloween, Mariah Carey sorprendió a sus seguidores al inaugurar oficialmente la Navidad 2024 con un video muy especial.

Con un ambiente de penumbra Mariah Carey aparece de Morticia Addams y empieza a bailar un tango con un acompañante y lanzándole posteriormente un puñal, que él esquiva sonriente.

Es entonces cuando se abre un oscuro armario y dentro se descubre un vestido de Mamá Noel y de esta manera se da por finalizada la época de Halloween.

De un momento a otro la escenografía cambia y se escucha decir a Mariah Carey: “It’s tiiiiime”.

La atmosfera se transforma y Mariah Carey aparece transformada en Mamá Noel montada en un trineo lleno de renos.

Por supuesto que de fondo se escucha All I Want for Christmas Is You, canción que se ha convertido en todo un referente de las celebraciones de Navidad.

Mariah Carey se ha convertido en un referente de las celebración de Navidad

Cabe recordar que All I Want for Christmas Is You se ha convertido en sinónimo de nieve y reuniones familiares por lo que no puede faltar en ninguna celebración navideña.

El pasado 28 de octubre se cumplieron 30 años del lanzamiento del disco Merry Christmas, que salió en 1994 y que ha sido crucial en la carrera de Mariah Carey.

A través de sus redes sociales, Mariah Carey ha promocionado su gira Christmas Time, que se inicia el próximo 6 de noviembre en Highland (California) y que terminará en Brooklyn (Nueva York) el próximo 17 de diciembre.

Ya se ha vuelto toda una tradición que Mariah Carey de por inaugurada la Navidad el primero de noviembre.