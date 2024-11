Thalía -de 53 años de edad- lanzará su propio disco de Navidad, el cual promete tener todo el espíritu de la época. ¿Será el fin de Mariah Carey?

La nostalgia de la Navidad invadió a Thalía, quien decidió realizar un disco para celebrar las próximas fechas decembrinas.

El nuevo disco de Thalía no será el típico disco navideño con villancicos, pues la cantante utilizó diversos géneros para crear canciones melancólicas.

Thalía (Instagram/@thal)

Thalía quiere ser el furor de las fiestas con Navidad Melancólica

Los proyectos de Thalía no descansan y para celebrar estas fechas de fin de año, lanzará su disco Navidad Melancólica.

Thalía realizó una conferencia de prensa para anunciar su álbum Navidad Melancólica, el cual ya se encuentra disponible en todas las plataformas.

La cantante mencionó que este disco salió de imprevisto, pues fue una propuesta de sus productores en Miami.

“El proceso de este disco fue súper orgánico, fue algo totalmente inesperado que es lo que más me gusta. Prácticamente siempre estoy planeando mis cosas y mis nuevas aventuras musicales, pero esto salió de verdad de la nada” Thalía

Thalía lanza disco navideño (Instagram/@Thal)

Thalía dice que la “atacó” la melancolía de la Navidad y decidió trabajar con compositores para realizar canciones para celebrar estas fechas.

“Me dio la nostalgia de la Navidad y les dije: ‘¿Cómo están ustedes para componer cosas para Navidad?’ (...) Nos pusimos a componer y todos sacamos tantas emociones” Thalía

Navidad Melancólica cuenta con 7 temas y la canción favorita de Thalía es ‘Nueva Navidad’; el video oficial ya se encuentra disponible en YouTube.

‘Nueva Navidad’ no es la típica canción navideña, pues tiene un ritmo de bachata que ha encantado a los fans de Thalía.

¿Thalía es la nueva competencia de Mariah Carey? Esto se dice

El nuevo disco navideño de Thalía tiene canciones que hablan de la felicidad de esta festividad, pero también de la tristeza que podría aparecer por los recuerdos.

Thalía compartió en Instagram que su nuevo disco navideño, es un homenaje a sus recuerdos de infancia que busca preservar en su memoria con alegría.

Además, Thalía preparó una sorpresa para sus fans, pues los primeros 100 discos en físico que se vendieran iban a estar autografiados por ella.

Con este nuevo disco de Navidad de Thalía, muchos se preguntan si la cantante ahora será la competencia de la ex esposa de Tommy Mottola, Mariah Carey.

Pues, como se sabe, Mariah Carey es la ‘reina de la navidad’ y ha roto récords con su famosa canción All I Want For Christmas Is You.

La realidad es que no hay rivalidad, pues ambas cantantes tienen su estilo y Thalía realizó canciones navideñas con géneros musicales diversos.