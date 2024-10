El Gavilán, la canción de Peso Pluma, revelaría en su letra completa todo lo que las autoridades deben saber para detener al jefe de plaza de Culiacán.

Mucho se ha hablado contra los narco-corridos, señalándolos de fomentar la violencia en el país, pero pocos habían analizado que estos también podrían ser pistas para detener a los narcotraficantes.

Y es que según lo que Peso Pluma -de 25 años de edad- cantaría en la letra completa de El Gavilán, esta sería la pista para conocer más sobre el que tiene el poner de Culiacán en estos momentos.

Pero ¿qué dice la letra completa? Te compartimos la canción El Gavilán y pista por pista lo que detalla del narcotraficante.

El Gavilán de Peso Pluma: Estas son las pistas del jefe de plaza de Culiacán que están en la letra completa

El Gavilán, la canción que Peso Pluma lanzó en 2022 junto a Tony Aguirre y Luis R Conriquez, es una colaboración del ganador del Grammy al mejor álbum del regional mexicano, donde se dan las primeras pistas sobre quien hoy tiene el poder de Culiacán.

A lo largo de la letra completa de El Gavilán, se pueden detectar algunas pistas sobre cómo es el narcotraficante, además de que es totalmente compuesta a él.

Estas son las pistas que Peso Pluma da sobre El Gavilán:

Es parte del Chapo Guzmán

Trabajador de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, el hijo mayor del Chapo Guzmán

Tatuajes de ‘A’, ‘E’ y ‘G’

El Tóner, hermano de El Gavilán

El Gavilán y El Tóner siempre están juntos

Por si fuera poco, Peso Pluma no solo dedicó una canción a El Gavilán, sino que en su disco Génesis dedicó la segunda parte, donde narra totalmente cómo es el narcotraficante.

Estas son las pistas de Peso Pluma sobre El Gavilán:

Persona fría que siempre está rodeado de armar y mata sin piedad

Tiene a exmilitares trabajando para él

Lo escoltan dos Cheyennes

El Gavilán participó en el culiacanazo del 2019

Se presentó como el nuevo jefe de Culiacán en una camioneta blanca llena de muertos con huellas de tortura

El Gavilán, letra completa de la canción de Peso Pluma dedicada al jefe de Culiacán

El Gavilán es la canción que Peso Pluma cantó con Tony Aguirre y Luis R Conriquez en 2022 y que daría pistas sobre el narcotraficante que tiene el control de Culiacán.

Ahora que ya conoces las pistas que Peso Pluma deja de El Gavilán, te compartimos la letra completa de la primera parte de la canción:

Todo bien

No se asusten si por ahí me ven

Atrás de él

Varias camionetas que ni las conté

Empecherado, rostros tapados

Al mando de un muchacho

Uniformados, bien equipados

Por los ranchos

Y si se enfiestan las camionetas

En caliente, prenden las torretas

Suenan radios, siempre bien alerta

¿Qué se mueve, ¿qué reportan cerca?

Pa’ chambear con don Iván

Soy de la gente del Chapo Guzmán

No me muevan que me puedo enojar

Me les presento, soy El Gavilán

Y puros corridones bélicos, pariente ¡Fierro!

Pura Doble P, primo

Arriba Culiacán

Ahí me ven

Circulo la capi en una Duracell

Ay, ¿con qué?

Traigo tatuada la A y la E y la G

En mi uniforme, dos generales

Y un pase pa’ activarme

Artesanales y unos escares

Pa’ pelearles

Los del casco me sacan la vuelta

Compa Toner está nomás que tienta

F1 se jala la greña

Vienen vestidos de Marinela

Y pa’ chambear con don Iván

Soy de la gente del Chapo Guzmán

No me muevan que me puedo enojar

Sigue bien firme, aquí El Gavilán

