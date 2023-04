A través de un comunicado, se ha dado a conocer la muerte a los 70 años de edad de Lasse Wellander, el legendario guitarrista de ABBA.

“Con una tristeza indescriptible tenemos que anunciar que nuestro amado Lasse se quedó dormido” , escribió la familia de Lasse Wellander.

La muerte de Lasse Wellander, guitarrista de ABB, se da luego de que fuera internado en un hospital, tras un cáncer prolongado.

Asimismo, se precisó que el guitarrista de Abba, Lasse Wellander murió rodeado de su familia.

Lasse Wellander, guitarrista de ABBA, muere a los 70 años (ABBA)

ABBA se despide de su guitarrista Lasse Wellander, tras su muerte

A través de un mensaje en sus redes sociales, la agrupación ABBA despidió a quien fuera su guitarrista Lasse Wellander.

A esto Anni-Frid “Frida” Lyngsta, Björn Ulvaeus-ambos de 77 años-, Benny Andersson -76 años y Agnetha Fältskog -73 años- recordaron que Lasse Wellander “era un querido amigo, un tipo divertido y un excelente guitarrista”.

Asimismo, ABBA recordó la importancia que tuvo Lasse Wellander como guitarrista de la famosa agrupación sueca.

“La importancia de su aporte creativo en el estudio de grabación, así como su sólido trabajo de guitarra en el escenario, fue inmenso. Lamentamos su trágica y prematura muerte y recordamos las amables palabras, el sentido del humor, el rostro sonriente, la brillantez musical del hombre que desempeñó un papel tan integral en la historia de ABBA. Será profundamente extrañado y nunca olvidado”. ABBA

¿Quién fue Lasse Wellander, guitarrista de ABBA?

Lasse Wellander, fue el legendario guitarrista de ABBA, parte importante en la música de la famosa agrupación sueca.

Luego de que Lasse Wellander fuera el encargado de la guitarra desde la primera sesión con ABBA en octubre de 1974.

Tiempo en el que ABBA grabó las canciones “Intermezzo No.1″ y “Crazy World”. Por lo que poco después, Lasse Wellander se convirtió en el guitarrista principal de los álbumes del grupo y estuvo de gira con ellos entre 1975 a 1980.

Lasse Wellander, guitarrista de ABBA, muere a los 70 años (ABBA)

Incluso después de que ABBA se separará en 1982, Lasse Wellander permaneció trabajando junto a Björn Ulvaeus y Benny Andersson.

Lo que llevó a Lasse Wellande a aparecer en varios álbumes, incluido el álbum conceptual “Chess”, dos álbumes “Gemini”.

Además de las bandas sonoras de las películas “Mamma Mia” y “Mamma Mia! Here We Go Again”, así como el álbum de ABBA “Voyage”, lanzado en noviembre de 2021.

Fuera de ABBA, Lasse Wellande tocó con varios grupos durante los años 80, incluyendo:

Low Budget Blues Band

Zkiffz, Little Mike and the Sweet Soul Music Band

Stockholm All Stars

De manera solista, Lasse Wellander lanzó siete álbumes de estudio, dos de los cuales entraron en el Top 40 de las listas de álbumes, según su biografía en el sitio web de ABBA.

Entre los reconocimientos a Lasse Wellander, guitarrista de ABBA, el músico recibió el Premio Conmemorativo Albin Hagström de la Real Academia Sueca de Música en 2005.

Mientras que en 2018, Lasse Wellander fue galardonado con el prestigioso premio especial Studioräven de la Unión de Músicos Suecos por su trabajo como músico de sesión.