Lana del Rey reveló cuándo sale su nuevo disco ‘Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd’ y sus fans no pueden con la emoción.

Todo está listo para el estreno del nuevo álbum de Lana del Rey -de 37 años de edad- y mantienen la estética retro de los años 60 y 70, según dejó ver en sus redes sociales.

El último disco de Lana del Rey fue ‘Blue Banisters’, el cual lanzó en octubre de 2021.

Recientemente Taylor Swift lanzó una colaboración con Lana del Rey, en su último álbum ‘Midnights’, la cual se llama ‘Snow on the beach’.

Lana Del Rey (Tomada de video)

Lana del Rey ya dio fecha para el lanzamiento de ‘Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd’

La navidad está cerca y como regalo, Lana del Rey reveló en sus redes sociales la fecha del lanzamiento de ‘Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd’.

El nuevo álbum de Lana del Rey será estrenado el 10 de marzo de 2023 y la cantante dejó ver una portada donde utiliza el estilo vintage, que tanto la caracteriza.

Lana del Rey colaborará en su disco con:

Jon Batiste

Father John Misty

Tommy Genesis

SYML

Pastor Judah Smith

‘Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd’ es el noveno álbum de estudio de Lana del Rey y contará con versiones en CD, casete y vinilos.

Lana del Rey lanzará su nuevo álbum ‘Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd’ (Twitter/@LDRCRAVE)

Lana del Rey estrena su canción ‘Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd’

El miércoles 7 de diciembre, Lana del Rey estrenó su tema ‘Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd ’, nombre que también llevará su nuevo álbum.

La canción ya se encuentra en todas las plataformas digitales y en YouTube cuenta con más de 300 mil reproducciones.

‘Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd’ fue escrita por Lana del Rey y Mike Hermosa.

Fue producida por la cantante neuyorquina -Lana del Rey- y Jack Antonoff, en colaboración con Drew Erickson y Zack Dawes.

En unos meses, Lana del Rey ‘Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd’

Lana del Rey es representante de la música estadounidense, pues usa íconos de la cultura popular de este país.

Es por eso que ‘Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd’ no fue la excepción, pues en una de sus estrofas habla de Florida y la conocida canción ‘Hotel California’ del grupo ‘Eagles’.

Será el 10 de marzo de 2023 que Lana del Rey estrene su álbum ‘Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd’.

Pero no se descarta que con el paso de los meses, Lana del Rey estrene alguna de sus nuevas melodías de ‘Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd’.