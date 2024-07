La Velada del Año 4 sigue dando de qué hablar, ahora porque Anuel AA salió a tirarle el exitoso evento a Ibai Llanos, asegurando que hicieron de todo para que cantara mal y eso que solo llegó 5 minutos tarde.

Anuel AA -de 31 años de edad- se volvió el abucheado en La Velada del Año 4 debido a la pésima forma en que cantó para el show organizado por Ibai Llanos.

Ahora, ante la ola de burlas que está dejando el show de Anuel AA, salió a señalar que si estuvo fatal fue por sabotaje de Ibai Llanos -de 29 años de edad- porque él solo llegó 5 minutos tarde.

La Velada del Año 4 volvió a ser el evento del año de los creadores en Twitch, gracias a la organización de Ibai Llanos, pese a que show como los de Anuel AA casi le tiran su esfuerzo.

A través de redes sociales se viralizó el momento en que Anuel AA se subió al escenario de La Velada del Año 4 a dar show, pero algo raro pasó con su voz.

La falta de autotune o el presentarse sin voz, fue lo que provocó abucheo a Anuel AA, quien ya salió a defenderse echándole la culpa a Ibai Llanos.

Por supuesto que Anuel AA no se iba a quedar callado ante su fracaso en el show de La Velada del Año 4, y es que dice que Ibai Llanos fue quien le saboteó todo.

En un en vivo, el cantante de reguetón aseguró que Ibai Llano se portó pésimo negándole accesibilidad a lo que requería para su show, explicando que no llegó “horas” tarde, sino solo cinco minutos.

Señaló que Ibai Llano no le permitió ni que su DJ, ni su segunda voz, se conectaran, detallando que si cantó pésimo en La Velada del Año 4, fue porque se enojaron por haber llegado cinco minutos tarde.

“Me sabotearon todo el concierto (...) No dejaron que mi DJ me tirara el show, no dejaron que mi ingeniero me hiciera la voz, dijeron que llegué dos horas tarde, no llegué dos horas tarde papi, llegué cinco minutos tarde, literal”.

Anuel AA, cantante.