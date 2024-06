La última vez que Bruno Mars -de 38 años de edad- dio un concierto en la CDMX, fue hace 6 años.

El recuerdo tomó relevancia luego de que Ocesa confirmó que Bruno Mars regresa a México a principios de agosto 2024.

Por allá del 2018 fue la última vez que vimos al intérprete en lo que antes era el Foro Sol, con su gira 24k Magic World Tour.

Luego de seis años sin que volteara a nuestro país, Bruno Mars estrenará el recién renovado Estadio GNP Seguros CDMX como artista inaugural.

Bruno Mars regresa a México para cautivar con su talento e inaugurar el Estadio GNP Seguros CDMX.

Tuvieron que pasar seis años para que el intérprete de “Treasure” volviera a la capital poco antes de sus conciertos en California y Las Vegas.

Bruno Mars interpretó un setlist de más de 10 canciones, con las cuales puso a cantar a todos sus fans mexicanos.

Mientras que sus espectaculares coreografías invitaron a todos los presentes a moverse.

El famoso cantante utilizó en su show una fantástica serie de fuegos pirotécnicos que enloqueció a los presentes.

Bruno Mars, acompañado de su fantástico grupo de músicos, interpretaron sus famosos temas como “When I Was Your Men” y “Just The Way You Are”.

El concierto de Bruno Mars en el 2018 en CDMX fue el más ovacionado

El concierto de Bruno Mars en 2018 fusionó géneros como el pop, reggae y R&B, aderezados con su potencia vocal que hicieron una mezcla perfecta.

Bruno Mars será el primer artista en presentarse en el Estadio GNP Seguros CDMX frente a más de 60 mil personas el próximo 10 de agosto.