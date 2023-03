Kimberly Loaiza estrena nueva canción, Game Over, misma en la cual la cantante homenajea a la princesa Peach del exitoso videojuego Mario Bros.

La cantante Kimberly Loaiza - de 25 años de edad- ha sorprendido a sus seguidores con su más reciente estreno Game Over.

Canción que toma referencia en su letra sobre los videojuegos, pero para complementarlo, Kimberly Loaiza hizo honor a uno de los personajes más famosos con el video de su más reciente tema.

Kimberly Loaiza hace un homenaje a la princesa Peach en Game Over; esta es la letra de la canción (Instagram @kimberly.loaiza)

Kimberly Loaiza se transforma en la princesa Peach para Game Over

Vaya transformación la que hizo Kimberly Loaiza al convertirse en la princesa Peach para el video de su nueva canción Game Over.

A lo que Kimberly Loaiza lució un vestido sexy en vinil en color rosa para emular el vestido de la princesa Peach.

Look que complemento con una peluca rubia con la corona de la princesa Peach, así como unas botas largas rosas, lo que hizo lucir a Kimberly Loaiza como un verdadero personaje de videojuego.

Kimberly Loaiza hace un homenaje a la princesa Peach en Game Over; esta es la letra de la canción (Instagram @kimberly.loaiza)

Kimberly Loaiza hace un homenaje a la princesa Peach en Game Over; esta es la letra de la canción (Instagram @kimberly.loaiza)

Sin embargo, Kimberly Loaiza no solo se dejó ver como la princesa Peach para su video de Game Over.

Ya que Kimberly Loaiza nos dio otros dos personajes de videojuegos con los cuales también causó impresión.

Pues en el videoclip podemos ver a Kimberly Loaiza como un personaje de arcade al estilo de Street Fighter.

Así como también Kimberly Loaiza se transformó con un look haciéndole honor inspirado en los personajes del videojuego de Nintendo The Legend of Zelda.

El singular video de Kimberly Loaiza para la canción Game Over fue dirigido por Rodrigo Films, quien ha trabajado con artistas como Rauw Alejandro, Natti Natasha y Bad Bunny.

Kimberly Loaiza es odiada y amada al trasformarse como personajes de videjugo en Game Over

Las transformaciones de Kimberly Loaiza para su video de su nueva canción Game Over, se llenaron de entre comentarios de odio y amor.

Pues algunos internados aplaudieron el homenaje que hizo Kimberly Loaiza como princesa Peach, asegurando que su versión moderna esta “bellísima” y “te ves fantástica”.

Sin embargo, no falto el que se sintió agredido al ver los “cosplay chafas” de Kimberly Loaiza, acusando a la cantante de “ridícula”.

Kimberly Loaiza hace un homenaje a la princesa Peach en Game Over; esta es la letra de la canción (Instagram @kimberly.loaiza)

Kimberly Loaiza hace un homenaje a la princesa Peach en Game Over; esta es la letra de la canción (Instagram @kimberly.loaiza)

Esta es la letra de la canción Game Over de Kimberly Loaiza como princesa Peach