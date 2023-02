Como si se hubiera inspirado en Shakira, de 46 años, y Gerard Piqué, de 36 años, Kimberly Loaiza presentó su nueva canción titulada “Infieles”.

Y es que en los últimos meses, Shakira y Gerard Piqué han acaparado titulares debido a que la cantante está usando la música para sacar el dolor que le causó el exfutbolista al cambiarla por una mujer más joven.

Por lo que Kimberly Loaiza, de 25 años de edad, sorprendió a sus seguidores al presentar el material audiovisual donde participa el gran amor de su vida.

Nada menos que su esposo Juan de Dios Pantoja, de 27 años de edad, a quien la cantante e influencer engaña en el videoclip, ¿eh?

Kimberly Loaiza (Captura de video / Kimberly Loaiza)

Kimberly Loaiza le es infiel a Juan de Dios Pantoja

Verás, el video comienza con Kimberly Loaiza junto a Juan de Dios Pantoja esperando la llegada de dos de sus amigos. Lo que nadie sospecha es que en el grupo existe un triángulo amoroso.

La cantante engaña a su marido con uno de sus amigos. “En el juego del amor yo sabía que esto no estaba bien, no debimos inventar una fantasía y jugamos con fuego, no tuvimos miedo”, reza parte de la canción romántica.

Historia que inicia como un juego donde todos pierden ya que Kimberly Loaiza se enamora de su amante, con quien sabe no puede vivir pero tampoco vivir sin él.

Kimberly Loaiza le es infiel a JD Pantoja en video musical (Infieles / YouTube)

Contrario a la realidad de Shakira y Gerard Piqué, en el video, la cantante no se separa de su esposo, al contrario, se condena a vivir una farsa.

Hasta el momento el video de Infieles supera el 14 millones de reproducciones. La canción fue compuesta por la propia Kimberly Loaiza junto a su esposo JD Pantoja, O.Gotex, Juan Venegas y Jutha.

Por otra parte, la dueña de este sencillo no ha declaro que esté dedicada a Shakira o inspirada en su fallida relación con el exfubolista por lo que solo son suposiciones de algunos de sus fans.

Sin más, acá el video completo: