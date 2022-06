Luego de que la serie de ‘Stranger Things’ volviera popular el éxito ochentero ‘Running Up That Hill’ de Kate Bush, ahora la cantante cobra una millonaria cifra.

‘Running Up That Hill’ de Kate Bush se convirtió en el éxito número 1 en Estados Unidos y Europa tras ser uno de los temas principales en la cuarta temporada de ‘Stranger Things’.

Es decir que ‘Running Up That Hill’ de 1985 volvió a ser un éxito 37 años después, rompiendo a su paso varios récords musicales.

Y con ellos también ha dado a Kate Bush una enorme suma en cuanto a regalías por ‘Running Up That Hill’ tras aparecer en ‘Stranger Things’ y volverse popular.

Kate Bush cobra más de un millón de dólares en regalías

La canción ‘Running Up That Hill’ ha cobrado popularidad en redes sociales, especialmente en TikTok y YouTube, tras aparecer en la cuarta temporada de ‘Stranger Things’.

Esto en una de las escenas que, de acuerdo a los fans, ha sido una de las mejores de la temporada y de la serie en general.

Por lo que ahora Kate Bush, cantante, compositora y autora de ‘Running Up That Hill’ cobra ahora más de un millón de dólares en regalías (20 millones 065 mil 140 pesos).

De acuerdo al periódico The Sun, Kate Bush está a punto de acumular una suma de 7 cifras tras su resurgimiento por ‘Running Up That Hill’.

Kate Bush es dueña de todos los derechos de publicación y licencias de ‘Running Up That Hill’

Según la información, la cantante Kate Bush tiene todos los derechos de publicación de ‘Running Up That Hill’, además de la licencia y ser la autora del tema.

Es decir que casi todo el dinero lo cobra Kate Bush, además con casi un millón de transmisiones diarias en Spotify, ella ganará fácilmente 300 mil dólares semanales (6 millones 019 mil 500 pesos).

Kate Bush de hecho no se ha quedado con los brazos cruzados y ha agradecido a los hermanos Duffer y a su exitosa serie de ‘Stranger Things’ por hacer que ‘Running Up That Hill’ sea un éxito de nueva cuenta.