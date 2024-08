Karol Sevilla -de 24 años de edad- va a lanzar nuevas canciones y le manda a decir a Emilio Osorio que “se ponga el saco”.

A pesar de que terminaron su relación hace un año, a Emilio Osorio -de 21 años de edad- y Karol Sevilla los siguen vinculando.

Hace unas semanas, Emilio Osorio lanzó una canción sobre sus ex parejas y muchos creyeron que era una indirecta para Karol Sevilla.

Emilio Osorio aclaró que su canción Pa’ los exes no estaba dedicada para nadie y menos para Karol Sevilla.

Ahora que Karol Sevilla va a lanzar nueva música, ella deja claro que sus melodías no son dedicatoria para nadie.

Karol Sevilla narra que en su nuevo disco va a hablar de su vida privada, así como de relaciones pasadas.

“En verdad hablo de mi vida privada que creo que nunca he hablado, como de relaciones pasadas, como de relaciones o de cosas que no dejé soltar o ir en su momentos, en momentos donde me siento muy mal”

Karol Sevilla