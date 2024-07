Romina Marcos -de 29 años de edad- explota sobre la ex de Emilio Osorio, Karol Sevilla por “creerse inolvidable”.

El estreno de la nueva canción de Romina Marcos y Emilio Osorio titulada Pa’ Los Exes, ha avivado las conversaciones con su ex Karol Sevilla.

Es por ello que Romina Marcos sale en defensa de su hermano y explota en contra de la cantante por adjudicarse la canción.

Emilio Osorio y Karol Sevilla -de 24 años de edad- han comentado en diversas ocasiones que ya están en otro momento de su vida.

Sin embargo, la cantante asegura ser “inolvidable”, sobre todo por las acciones de su ex.

Emilio Osorio junto con Romina Marcos lanzaron el tema Pa’ Los Exes, e inmediatamente los usuarios empezaron a relacionarla con su ex novia Karol Sevilla.

Pero el joven cantante aseguró que no es así, aunque Karol Sevilla se pronunció en el estreno de la canción al decir que es “inolvidable”.

Romina Marcos, quien en su momento respetó la relación de su hermano, ahora no se quedó callada ante las declaraciones de Karol Sevilla.

“Se me hace un poquito chistoso que ahora se esté adjudicando esta canción cuando ha pasado tanto tiempo, más de un año de que escribimos la canción, y en el momento que Emilio sí le dedicó una canción y estaba ahí para ella no hizo nada...”

Al ser cuestionada sobre las declaraciones de Karol Sevilla, Romina Marcos no dudó en defender a su hermano.

Aclaró que Emilio Osorio no hablaría sobre el tema por ser un caballero y porque ya dejó atrás su pasado.

Pero, la influencer no dudó en explotar en contra de Karol Sevilla.

Romina Marcos recordó que Emilio Osorio había escrito una canción titulada Ka para Karol Sevilla, y en ese momento no mostró apoyo alguno.

A la influencer le parece “chistoso” que ahora Karol Sevilla se adjudique la canción Pa’ Los Exes, argumentando que su reacción es incoherente.

Romina Marcos y Emilio Osorio siguen promocionando su nueva canción Pa’ Los Exes, la cual ha generado gran controversia.

En particular Karol Sevilla, quien ha opinado de la letra del tema y habló de lo “inolvidable” que es para Emilio Osorio.

Romina Marcos asegura que no están de acuerdo con las recientes declaraciones de Karol Sevilla, ya que ella no apoyó a Emilio Osorio cuando le dedicó una canción.

Además, manifestó abiertamente que durante la participación de Emilio Osorio en La Casa de los Famosos México, Karol Sevilla tampoco le demostró su cariño.

Romina Marcos fue contundente al decir que después de tanto tiempo, Karol Sevilla quiere hacerse la víctima.

“Hay una incongruencia en ella, no demostró antes, ahorita no te hagas que te importa, no te hagas la “vistima”

Romina Marcos