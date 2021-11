Karol G sufrió una aparatosa caída en pleno concierto y terminó llorando ante los miles de fans que llenaron el FTX Arena, en Miami, Estados Unidos.

La caída de Karol G fue tan aparatosa que la cantante dijo haber pensado que tenía fuertes lesiones y terminó convertida en un video viral: “Creo se me partió una rodilla”.

Los hechos sucedieron la noche del viernes 26 de noviembre, como parte de los conciertos que Karol G ofrece por su ‘Bichota Tour’ en Estados Unidos.

La cantante colombiana comenzaba a interpretar la canción ‘Ahora me llama’ al pie de una escalera, pero cuando se disponía a bajar no pisó bien el primer escalón .

Fue así que Karol G terminó rodando por las escaleras hasta llegar al escenario principal, donde terminó de rodillas y se tomó apenas uno segundos para reincorporarse.

Mientras una de las bailarinas que la acompañaba acudió de inmediato a auxiliarla, Karol G se levantó por sí misma, se arregló el cabello y siguió cantando.

En tanto, el públicó soltó un grito de preocupación al ver rodar a Karol G por las escaleras y luego soltó expresiones de asombro y aplausos al verla seguir con su show .

Minutos después, Karol G se tomó un instante para hablar de su caída con el público y reconocer que no se sentía muy bien:

“Se me partieron todas las uñas, yo creo se me partió una rodilla... Me duele todo el cuerpo”

Karol G