Karol G habló de los malos comentarios que recibió tras subir de peso

Karol G fue invitada en el programa Molusco TV en YouTube, donde dio varios detalles de su nuevo álbum KG0516 y en el cual no dudó en hablar de lo mal que la pasó tras ganar su Latin Grammy y ser criticada por subir de peso.

Resulta que Karol G, de 30 años de edad, recibió fuertes críticas en redes sociales tras haber subido de peso, pues pareciera que las personas habían sacado lo peor de ellas mismas, para insultar por sus kilos de más.

"Yo tengo una condición médica y cualquier cosa que coma tengo saturación de insulina fuerte en mi cuerpo y yo literal me engordo respirando" Karol G

Karol G revela que la pasó muy mal

Al mismo tiempo Karol G reveló lo que pasó por su cabeza cuando recibió el premio y pesaba 76 kilos, ese día confiesa que se molestó mucho por las críticas, pues ella estaba muy orgullosa de haber recibido su premio de manos de Ivy Queen.

"Yo salí, me gané ese premio, que me lo entregó Ivy Queen, eso fue muy emocionante... yo me tenía que cambiar porque yo también presentaba un premio y cuando llego en mi emoción a ver el telefono, tú no sabes yo todo lo que lloré" Karol G

Por último, Karol G dejó una reflexión y reveló que a la gente no le debería importar cuánto pesa porque es cantante , no modelo y les debería enamorar su música, no su imagen o como se ve.