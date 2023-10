Te imaginas a Jungkook de BTS cantando Las que no tienen papá de Dani Flow, pues ya la puedes escuchar esta versión que así suena gracias a la inteligencia artificial.

Jungkook. BTS (Fotografía tomada de video)

Inteligencia artificial hace que Jungkook de BTS cante Las que no tienen papá de Dani Flow

A través de redes sociales se ha viralizado Jungkook de BTS cantando Las que no tienen papá de Dani Flow, luego de que una inteligencia artificial lo hiciera posible.

Y pese a la diferencia del género musical entre Jungkook de BTS -de 26 años de edad y el del reguetonero mexicano Dani Flow -de 20 años de edad- esta nueva versión de inteligencia artificial ha gustado a muchos.

Como es bien sabido, la canción Las que no tienen papá de Dani Flow es controversial por su letra en la que se pueden escuchar palabras como: “perra, puta, culo”.

Sin embargo, en la voz de Jungkook de BTS Las que no tienen papá de Dani Flow gracias a la inteligencia artificial está causando bajos instintos.

Pues entre comentarios de las fans de Jungkook de BTS “así si la escucho”, “que si él me la canta, la tomo como poema”.

“Hasta ganas de no tener papá me dieron”, “por Jungkook hasta no tengo papá”, fueron otros de los comentarios que internautas hicieron a esta versión de Las que no tienen papá de Dani Flow lograda por una inteligencia artificial.