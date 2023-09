A lo largo de los últimos 25 años, el mundo ha pasado por una serie de acontecimientos que han cambiado por completo el rumbo de toda la humanidad.

Desde hechos terribles como el caso de los ataques terroristas del 11-S o la pandemia del Covid-19, hasta el surgimiento de plataformas como Facebook y Twitter, e incluso la creación del iPhone.

En el mundo de la música, la historia no ha sido diferente, pues no solo se ha presenciado el nacimiento de nuevos géneros y nuevos ídolos, sino la muerte de algunos sonidos y algunas leyendas.

La película de Taylor Swift, The Eras Tour, rompió en el primer día de preventa en Cinépolis, el sold out de sus 4 conciertos en México

Olivia Rodrigo anuncia 57 fechas de conciertos en 2024 y no se habría olvidado de México

No solo eso, en este último cuarto de siglo , las innovaciones tecnológicas han provocado una mutación radical en las formas de distribución y consumo de la música.

De forma más reciente, la música se ha sumergido en lo que el Zygmunt Bauman denominó como la “ modernidad líquida ”, un entorno volátil que provoca que muchos productos se vuelvan desechables.

Es en ese ese contexto y vorágine de cambios, que Jumbo -uno de los pilares de la avanzada regia y del nuevo rock clásico- está de regreso en los escenarios festejando sus primeros 25 años de vida.

Pese a que reconocen que el actual es un mundo mucho más “rápido, loco” e inestable que no se asemeja nada al que conocieron cuando formaron Jumbo, Clemente Castillo y Flip Tamez sentencian:

En el marco de la celebración de los 25 años de Jumbo, Castillo y Flip admiten en entrevista con SDPnoticias que actualmente hay contextos de los que no se sienten parte .

Aracely Arámbula reprocha a Luis Miguel que conviva con las hijas de Paloma Cuevas y no con los suyos

Flip Tamez señala que si bien en su regreso a los escenarios la respuesta ha sido muy buen, están conscientes de que hay ciertos espacios de los que podrían estar excluidos.

Al admitirlo, el guitarrista de la agrupación regiomontana no considera que se trate de una carga negativa, sino que indica, se trata de un espacio que debe ser asumido de manera natural.

Sin embargo, considera que aun cuando no está dentro del gusto de todas las nuevas generaciones, Jumbo puede convivir en armonía con el panorama actual de la industria musical.

“De pronto hay lugares en los que te sientes un poquito fuera, porque no tenemos que pretender ser los músicos que un chavito de 16 años va a disfrutar de su generación. Yo creo que estamos en un muy buen momento en el que hay historia musical, que puede convivir, pero no forzar las cosas, porque puede haber público para todo”

Es por eso que la intención de Jumbo al celebrar sus primeros 25 años, no es la de subirse a las nuevas tendencias o modas, pues revela incluso que la vocación de la banda, siempre fue negarse a ello.

Así lo expone Flip al referir que la agrupación no tiene la intención de explorar plataformas como TikTok en busca de ser parte de la vorágine mediática.

“Era otro planeta. Para nosotros estos 25 años, a nivel de distribución musical, parece que pasaron 25 siglos. Cambió por completo no solo el formato, sino la manera en que se escucha la música (...) ahora se ve consume como fondo de un baile (en TikTok) (...) si no nos tratamos de pegar a una moda en el 2001, pues en el 2023 no vamos a perseguir una moda"

Flip Tamez. Guitarrista de Jumbo