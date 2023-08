Ha*Ash y Reik estrenarán su primera canción juntos llamada Te Acuerdas y sus seguidores no pueden esperar más para poder escucharla.

A través de las redes sociales, Ha*Ash sorprendió a sus seguidores al revelar que estaban a punto de lanzar una nueva canción.

Pero no se trata de una canción cualquiera y es que por primera vez estaría estrenando una canción junto a Reik.

Ha*Ash, agrupación formada por Hanna de 38 años de edad y Ashley de 36 años de edad, se mostraron muy felices por el estreno de la canción llamada Te Acuerdas.

Por su parte Reik también se mostró muy emocionado por el lanzamiento de esta canción que promete ser todo un éxito.

Este día es el estreno de la canción de Ha*Ash y Reik

Ha*Ash se encuentra triunfando con su gira ‘Mi salida contigo’, con la que han recorrido varias partes de México complaciendo a sus seguidores con canciones de su sexto álbum ‘Haashtag’.

En pleno éxito, Ha*Ash sorprendió a sus seguidores al anunciar que pronto lanzaran una nueva canción llamada Te Acuerdas.

A través de sus redes sociales, Ha*Ash ha compartido algunos adelantos de su canción mostrándose muy emocionadas por este nuevo lanzamiento.

Pero la sorpresa no es que van a lanzar una nueva canción, sino que se trata de una colaboración con Reik.

Al igual que Ha*Ash, Reik cuenta con una larga trayectoria dentro de la industria musical. Esta agrupación se encuentra formada por:

Jesús Navarro de 37 años de edad

Julio Ramírez de 35 años de edad

Bibi Marín de 40 años de edad

En su cuenta de Instagram, Ha*Ash compartió su emoción de poder tener por primera vez una colaboración con Reik.

Te Acuerdas la canción de Ha*Ash y Reik se lanzará este próximo 17 de agosto.

“Que emoción!!! @reikmx Por fin tener una canción juntos!!! estamos tan ansiosas que ya sea el 17 de agosto para que la disfruten y dediquen” Ha*Ash

Así reaccionaron las personas a la colaboración de Ha*Ash y Reik

Ha*Ash y Reik se han consolidado como unas de las agrupaciones más queridas de la industria musical y es que a lo largo de su trayectoria se han consolidado en el género pop.

Aunque su estilo es pop, Ha*Ash y Reik han logrado combinarlo con otros géneros haciendo fusiones únicas sin olvidar su estilo musical.

En un video, Ha*Ash reconoció que al igual que ellas, Reik ha tenido una larga trayectoria y pese a que han conincidido en vario escenarios no habían logrado colaborar hasta ahora.

Tras darse a conocer su colaboración, usuarios de inmediato mostraron su felicidad por poder escuchar en una canción a Ha*Ash y Reik.

Incluso muchos han especulado sobre el estilo que tendrá ‘Te Acuerdas’ y es que ambos tienen su propio estilo.

“Dios, dos grupos de leyendas del pop”, “Los dos grupos pop más emblemáticos de nuestra generación se unen”, “No me toquen, se me metió un HaAshxReik en el ojo”, “Con la ansiedad que espero #TeAcuerdas”, señalaron algunos usuarios.

Usuarios no dejaron de mostrar su emoción por poder escuchar la canción de Ha*Ash y Reik.

“Esto me pone la piel chinita, y saber que desde siempre he escuchado su música”, “La mejor manera de sanar un corazón roto es con vuestra música”, “Es que claro que está colaboración se tenía que hacer realidad y no solamente en mis sueños”, “Mi estabilidad emocional no está lista para esta canción”, se puede leer en las redes sociales.