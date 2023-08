RBD vuelve a los escenarios, pero también con nuevo disco de despedida y ya hay un adelanto de “Solo Te Pido”, canción para romperte en pedazos y que fue escrita por Leon Leiden.

Algo se había mencionado de que RBD regresaría con un tour 2023, pero también con música nueva y “Solo Te Pido”, es la muestra de que el disco viene con todo.

Y lo mejor de todo es que RBD lanzará este álbum acompañado de las composiciones de Leon Leiden de 24 años de edad, quien demostró estar muy agradecido con Anahí por la oportunidad.

Cuando RBD decidió reunirse en pandemia, sin Dulce María y sin Poncho Herrera, sacaron “S.H.E.A”, como una canción inédita, que se renovó con la voz de la cantante para el tour 2023.

Y aunque se creía imposible que RBD regresara a los escenarios, al igual que el obtener nueva música de la agrupación, Leon Leiden demostró tener las letras perfectas para ellos.

A través de un video en TikTok, donde se reunió con Anahí -de 40 años de edad-, Leon Leiden le mostró el adelanto de “Solo Te Pido”, la nueva canción de RBD.

Aunque solo estuvo presente Anahí junto a su esposo para escuchar la versión final de “Solo Te Pido”, el adelanto emocionó a los fans, porque la letra está bien llegadora.

Esta es parte de la letra de “Solo Te Pido”, la canción de Leon Leiden que RBD grabó para su nuevo disco:

“Y sin tu voz, hasta respirar me cuesta, tengo que cerrar la puerta y olvidarme de los dos, y sin tu amor, no me puedo levantar y me pesa caminar, solo te pido”.

Letra de "Solo Te Pido", de RBD.