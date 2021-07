Ha*Ash regresa a la escena musical con cover de Metallica y tema de telenovela

Tras haberse bajado temporalmente de los escenarios para crear música nueva y descansar a ratos, el dueto musical Ha*Ash está de regreso.

Ashley Grace y Hanna Nicole volvieron por la puerta grande a la industria musical interpretando nada menos que una canción de Metallica.

Ha*Ash imprimió su estilo al metalero tema “The Unforgiven”, versión que se incluye en el disco de la legendaria banda titulado “The Metallica Blacklist” en el que colaboraron 53 artistas.

Este cover se estrenó el pasado 13 de junio y desde entonces ha generado buenas críticas: “¿Si Ha*Ash puede con The Unforgiven, Metallica podrá con ‘Lo aprendí de ti’?”

“Como rockera puedo decir que me agrado este cover”, “Wow, no me esperaba la mezcla de inglés y español”, “Que delicia escucharlas, me callaron la boca”

“Suena bien aunque no se compara con la original”, “A la madre, no soy fan de Ha*Ash pero qué pedazo de cover”, expresan cibernautas en YouTube, donde puedes disfrutar de esta versión.

Cabe mencionar que las ventas del álbum The Metallica Blacklist serán donadas a las fundaciones “Save the Children” y “AWMH Foundation”.

Ha*Ash presenta video de “Vencer el pasado”, tema de telenovela

Por otro lado, Ha*Ash también se preocupó por consentir a sus fans mexicanos, hace unas horas presentó el video de su nuevo sencillo “Vencer el pasado”.

A horas de su estreno en YouTube, el video ya supera las 60 mil visualizaciones.

Además de musicalizar una historia de amor, este tema es el himno de una mujer empoderada. Por supuesto las críticas son más que buenas. Fans de Ha*Ash aplauden su regreso a la música.

“Vencer el pasado” es el tema principal de la telenovela del mismo nombre que protagoniza Angelique Boyer, Erika Buenfil, Arantza Ruiz y Sebastián Rulli.

Este melodrama se estrenó esta semana por Las Estrellas bajo la producción de Rosy Ocampo siendo la tercera parte del proyecto “Vencer”.