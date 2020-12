En un descuido, la carreola de Mathilda tomó dirección contraria a la de Hanna, su mamá.

A cinco meses de haber debutado en la maternidad, Hanna Nicole aún no se acostumbra a no perder de vista a su hija Mathilda, fruto de su relación con Juan Carlos Herrera, su esposo desde 2015. Esto nadie nos lo contó, lo sabemos porque propiamente la cantante de Ha*Ash compartió un divertido video para evidenciar lo despistada que es como mamá.

El clip compartido en la cuenta de Instagram del dúo musical muestra a Hanna acompañada de su hija Mathilda así como de su perro, todos están frente a la puerta de la casa. La cantante trae el celular en la mano izquierda mientras que con la derecha abre la puerta. Su mascota es la primera en ingresar a la propiedad, mientras que por un pequeño descuido la carreola con la bebé al interior se echa de reversa.

Sí, por andar viendo el celular, Hanna descuida por un momento a la bebé quien ya tomaba un camino en dirección contraria debido al desnivelado piso. “Día 191 y Mathilda sigue viva”, escribió divertida la cantante de Ha*Ash. El divertido momento lo atesoró una cámara de seguridad.

Las reacciones no se hicieron esperar: “Jajajaja y se marchó”, “Y aquí seguimos teniendo a Hanni en Hannalandia”, “Momento en el que entiendes porque Ashley dijo en entrevista que Hanna le enseñaba a no ser mamá”, “Ashley deja de ventilar a Hanna”, “Mathilda tendrá muchas anécdota que contar”, “La bebé sintió de pronto que el mundo se movía hacia atrás”, “Mathilda tiene una mamá muy despistada pero de muy bien corazón”, se lee entre comentarios de esta divertida publicación que supera el millón de Me Gusta.

Hanna de Ha*Ash debuta como mamá

El 2 de junio de 2020 nació Mathilda Herrera, primogénita de Hanna Nicole y Juan Carlos. El parto fue natural y tuvo lugar en un hospital de Houston. La cantante compartió en redes sociales el video del tan esperado nacimiento.

El nombre de la bebé rinde tributo a la madre de la artista. Desde su nacimiento, fans de la cantante han presenciado su nueva faceta como madre y como no, si tiene millones de tíos. Todos ellos son conscientes que es muy despistada por lo que no toman a mal sus descuidos, por el contrario, se divierten con sus aventuras.