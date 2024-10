RBD está celebrando el 20 aniversario de su creación. En ese marco, Maite Perroni, Christopher Uckermann, y Christian Chávez dieron a conocer una gran noticia.

Por fin, los integrantes de RBD obtuvieron resultados favorables en el proceso que entablaron contra su ex mánager, Guillermo Rosas.

En un comunicado, los integrantes de RBD detallaron las buenas noticias, aunque sus fans no pudieron evitar preocuparse al notar que el documento no tiene las firmas de:

En el comunicado, Maite Perroni -40 años-, Christopher Uckermann -37 años-, y Christian Chávez -40 años- anunciaron:

A pesar de que los cantantes de RBD se habían mantenido herméticos sobre la investigación contra Guillermo Rosas por un desfalco millonario, en esta ocasión revelaron que recuperaron varios millones de dólares.

En el documento, los RBD señalaron las cantidades exactas que pretendía cobrar su exmánager, y lo que finalmente se resolvió que le correspondía por su labor.

Enseguida, el comunicado de RBD revela que tras una auditoría exhaustiva, la cantidad exigida por Guillermo Rosas se redujo a más de la mitad de lo reclamado, lo que ya aceptó el exmanager de RBD:

Ante el resultado favorable, los integrantes de RBD se dijeron satisfechos con el resultado e invitaron a otros artistas jóvenes a defenderse ante situaciones injustas:

El comunicado contó con las firmas de Maite Perroni, Christopher Uckermann, y Christian Chávez, lo que se explicaría al considerar que ellos tres son representantes legales de RBD.

Los nombres ausentes en el documento fueron los de Anahí y Dulce María, quienes se limitaron a compartir mensajes en sus cuentas de X para celebrar el 20 aniversario de RBD.

La situación ha generado preocupación entre los fans de RBD, en especial el mensaje de Dulce María, pues compartió un video dedicado a ‘Roberta Pardo’, el personaje que interpretó en la telenovela Rebelde, que sonó a su posible despedida del grupo:

Ante ello, los fans de RBD se han mostrado tristes por la evidente ruptura de su banda favorita y por la ya casi extinta posibilidad de que retomen la gira de conciertos que realizado en 2023.

“Yo realmente no se que pasó con los rbd, pero me queda mas que claro que dul terminó mas lastimada que antes, y eso, me duele mas que el hecho de no volver a ver otra vez a la banda junta”

