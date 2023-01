Eduin Caz, el vocalista de Grupo Firme, se la pasó de concierto en concierto y borrachera en borrachera, pero antes de que terminara el 2022 su salud ya no iba bien.

Ahora, a través de un comunicado en las cuentas oficiales de Grupo Firme, se informó que el concierto del Foro Sol será pospuesto, pues la salud de Eduin Caz no va bien.

En dicho comunicado, se informó que el cantante de 28 años de edad, tuvo una cirugía para que pudiera “en su sistema respiratorio”, sin embargo, su recuperación será más larga de lo que esperaban.

Minutos después, el propio Eduin Caz se mostró y aunque sin mucho ánimo, porque no quería que lo vieran “así”, el cantante dio su versión y dijo, “todavía me falta otra operación”.

Grupo Firme pospone su concierto en Foro Sol por la salud de Eduin Caz

Sí habrá concierto de Grupo Firme en el Foro Sol de la CDMX, aunque la fecha pasará del 10 de febrero al 10 de marzo, pues Eduin Caz no está bien de salud.

Eduin Caz se muestra en recuperación tras ser operado. (@eduincaz / Tomada de video)

A través de un comunicado que Grupo Firme dio en su Instagram, informó que hace unos días, Eduin Caz fue operado, por lo que tendrían que posponer el concierto del Foro Sol.

“Eduin Caz seguirá el tratamiento establecido por sus doctores y deberá mantener reposo por varias semanas”. Comunicado de Grupo Firme.

Explicaron que querían entregarse al cien por ciento a su público, por lo que preferían posponer el show del Foro Sol a dar un mal espectáculo.

Grupo Firme pospone concierto en el Foro Sol por salud de Eduin Caz. (@grupofirme)

Y aunque recién se reveló que el concierto ya no se haría, OCESA ya dio a conocer la nueva fecha del Grupo Firme en Foro Sol; 10 de marzo.

De modo que aquellos que tengan sus boletos para el show del 10 de febrero podrán usarlos para la fecha de reemplazo que anunciaron.

Pero si no quieres o no puedes, OCESA también te regresará el dinero de tus boletos.

Grupo Firme pospone concierto en el Foro Sol por salud de Eduin Caz. (@ocesa)

Según lo dicho por Eduin Caz, Grupo Firme ya tiene 54 mil boletos vendidos para el Foro Sol y ahora incentivó a sus fans diciéndoles, “tenemos artistas invitados de primera”.

¿Qué le pasó a Eduin Caz? Grupo Firme no va al Foro Sol por una operación que se hizo

Grupo Firme, la banda de Eduin Caz, pospuso su concierto en el Foro Sol, compartiendo que el vocalista estaba en recuperación de una cirugía “de las vías respiratorias”.

Desde antes de terminar el 2022, Eduin Caz alertó al decir que su salud no estaba bien y luego de ello, Grupo Firme dijo que ya no estaría en el Foro Sol el 10 de febrero.

Para reducir los rumores que se pudieran crear sobre la salud del cantante, este se mostró en un video en Instagram diciendo que se vio orillado pues no se quería mostrar así.

“Este video me da un poco de sentimiento porque no quería que me vieran así la verdad, pero creo que es un poco obligatorio”. Eduin Caz, cantante.

Con los ojos morados, la cara hinchada y evidentemente en recuperación, Eduin Caz dijo que fue operado hace unos días, para poder entregarse más a su público.

Sin embargo, explicó que su recuperación no está siendo tan rápida como esperaba, por lo que tuvo que posponer el show del Foro Sol.

“Estoy tardando un poco más en mi recuperación porque me hice algo complicado, lo que es mi sinusitis crónica estaba muy dañado ya, entonces mi recuperación está siendo más tardada”. Eduin Caz, Grupo Firme.

Además dijo que el próximo 25 de enero le toca otra cirugía, pero esta para tratar la hernia que le causó muchos problemas en 2022.

“Todavía me falta otra operación que es la de mi hernia y la verdad no quiero darles un mal espectáculo”. Eduin Caz, Grupo Firme.

Finalmente, Eduin Caz llamó a sus fans a ir a su concierto en el Foro Sol diciendo que no se arrepentirán, “espero que me entiendan, no les voy a fallar”.