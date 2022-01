Gloria Trevi cree que tiene “todo el derecho” a contar su historia sobre todo porque su carrera artística no está basada en los escándalos de su vida.

Así lo dejó claro en una sincera entrevista que brindó a la prensa, donde aceptó que tiene un oscuro pasado; sin embargo, Gloria Trevi no se agarró de ello para sobresalir en el medio artístico.

Gloria Trevi explica que al igual que toda niña, tenía un sueño y luchó para que éste se hiciera realidad, pero de pronto ese sueño se volvió una pesadilla, de la cual logró salir mediante mucho trabajo.

Esa es su historia, y por ello quiere contarla en televisión, porque puede hacerlo y porque no tiene intención de lastimar ni dañar a nadie en el camino, simplemente quiere contar su versión.

“Mucha gente ha contado mi vida y creo que tengo todo el derecho del mundo de contar yo me vida, porque nada más yo sé lo que viví, yo sé lo que pensé, yo sé lo que sentí”, dice la cantante que fue reconocida por las altas ventas de su disco “Diosa de la noche”.

Gloria Trevi asegura que ha sido difamada

Consiente de que habrá quien se moleste con lo que está por contar, Gloria Trevi tiene preparado un departamento legal ya que no permitirá que la sigan calumniando y difamando.

“Por ser figura pública casi casi te tienes que aguantar, no toman en cuenta el dolor que puede causar a tus seres queridos, a tu familia, a tu equipo de trabajo”, reclama Gloria Trevi.

Por lo que está segura que la verdad es más fuerte y siempre sale a la luz, por lo que no habrá demanda que prosperé ante ella.

Historia de Gloria Trevi puede ayudar a otras personas

Finalmente, Gloria Trevi dejó claro que su historia es muy intensa; no obstante, no realizará su serie para acaparar titulares ya que no lo necesita, la prueba está en que sus tres conciertos en el Auditorio Nacional, que se llevaron a cabo este mes de enero, tuvieron lleno total.

La intención de lanzar su serie televisiva está en ayudar a otras personas, asegura y celebra que este proyecto se haya podido realizar gracias a la llegada de la pandemia por Covid-19, que le otorgó tiempo y a la moda de las series.