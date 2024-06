El temor de una estafa se hace presente en los fans de Bring Me The Horizon, pues la sede y organizador del concierto en México les preocupa a los fans.

Tras el esperado anuncio del concierto de Bring Me The Horizon en México al parecer no todo es color de rosa para los fans de la banda británica.

Ya que son muchos los fans han externado sus temores sobre el concierto de Bring Me The Horizon en México programada para el próximo sábado 14 de diciembre de 2024 en la Explanada Estadio Azteca.

Bring Me The Horizon en México 2022: Costo de boletos, fechas y preventa (Instagram @bringmethehorizon)

Por estas razones la sede y organizador del concierto en México les preocupa a los fans de Bring Me The Horizon

Luego de que la banda Bring Me The Horizon confirmara su fecha en México, los fans se mostraron preocupados debido a la sede y al organizador del concierto.

Ya que el concierto de la banda Bring Me The Horizon se realizará en la Explanada Estadio Azteca.

Asimismo, para esta ocasión los organizadores del concierto de Bring Me The Horizon es Music Vibe bajo la venta de boletos en Funticket

A lo que los fans alegan en primera que la Explanada Estadio Azteca en sí no es un sitio para conciertos, sino, el estacionamiento del también conocido como el Coloso de Santa Úrsula.

Con ello, los fans recordaron los conciertos que han tenido lugar en la Explanada Estadio Azteca, a los cuales los llamaron desastrosos.

Ante esto, también aseguraron que el organizador Music Vibe antes Live Talent es conocido por su mal manejo de evento, mismos que termina cancelado y con una problemática gestión de reembolsos en Funticket

Situación que ha hecho que los fans inclinen sus pensamientos por los peores escenarios para el concierto de Bring Me The Horizon.

Pues además de las condiciones y el lugar, el mayor temor de los fans de Bring Me The Horizon es ser estafados ante la emoción del concierto en México.

Fun ticket, Music Vibe, Explanada del estadio Azteca. Bring Me The Horizon tiene todas las red flags de que va a salir terriblemente mal. 🫠 pic.twitter.com/zETAcn3JRl — Aaren (@Aarenxx) June 17, 2024

Pese a temor de estafa fans de Bring Me The Horizon apostaran por creer

Aunque los pensamientos de estafa están en los fans de Bring Me The Horizon la mayoría de sus seguidores apostaran por creer.