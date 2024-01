Tras la salida de ‘Yes, And?’, la nueva canción de Ariana Grande -30 años-, varios usuarios han revelado que es en realidad una canción para manifestar que puede usarse como hechizo.

No es un secreto que muchas veces las canciones sirven como hechizos o para manifestaciones, tal y como lo ha hecho anteriormente Lana del Rey -38 años- e incluso la misma Ariana Grande.

Y ahora que su canción ‘Yes, And?’ ha salido, los usuarios aseguran que hay una parte de la canción que que te ayuda a manifestar y se puede usar como hechizo.

Ante el éxito que logró Ariana Grande al sacar su nueva canción ‘Yes, And?’, los usuarios aseguran que esta es una nueva forma de manifestación.

E incluso ‘Yes, And?’ de Ariana Grande sirve para protección y para reclamar tu energía positiva, pero ¿cómo funciona?

De acuerdo a quienes ya analizaron la nueva canción de Ariana Grande, aseguran que con las palabras de afirmación que la cantante y actriz puso en ‘Yes, And?’, es un hechizo de manifestación bastante bueno.

Pues hay una parte de la canción de ‘Yes, And?’ de Ariana Grande, es un código energético que puedes usar para protegerte de manera energéticamente de muchas cosas.

No cabe duda que la canción ‘Yes, And?’ de Ariana Grande se ha convertido en un éxito desde que salió.

Tan solo en Spotify, ‘Yes, And?’ de Ariana Grande ya cuenta coin 6.31 millones de Streams y ha alcanzado el top 1 Global por 7mo día consecutivo.

Pero además de lograr un éxito comercial, los usuarios en TikTok han asegurado que la canción de ‘Yes, And?’ de Ariana Grande es perfecta para manifestar.

Y no solo eso sino que ‘Yes, And?’ de Ariana Grande, también puede usarse como un hechizo de protección contra brujerías y malas energías.

Cabe recordar que no es la primera canción que Ariana Grande utiliza para manifestación, pues es sabido que ella es una gran creyente de esta práctica.

E incluso se ha rumorado que Ariana Grande es parte de la Kabbalah , una práctica judía que se enfoca en lo esotérico, el pensamiento y el saber divino.

Esto es lo que dice la canción de Ariana Grande ‘Yes, And?’, y que puedes usar para manifestar y protegerte al mismo tiempo:

“Mi lengua es sagrada, hablo de lo que me gusta. Protegida, sexy, exigente con mi tiempo (mi tiempo). Tu energía es tuya y la mía es mía (es mía, es mía). Lo que es mío es mío, Mi cara está sentada, no necesito ningún disfraz (no necesito ningún disfraz). No hagas comentarios sobre mi cuerpo, no respondas, Tu negocio es tuyo y el mío es mío.”

‘Yes, And?’ de Ariana Grande