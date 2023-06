El productor musical y youtube español Jaime García, mejor conocido como Shaun Track, escuchó por primera vez a Peso Pluma.

En su video, el español reaccionó a los corridos tumbados, un género que sus seguidores le habían pedido mucho analizar.

Por ello, optó por escuchar “Ella Baila Sola”, interpretada por Peso Pluma y Eslabón Armado, de quienes se dijo feliz de que sí canten y no dependan del autotune.

Esto opina Shaun Track de Peso Pluma y los corridos tumbados

Shaun Track analizó la musicalidad de los corridos tumbados, quedando asombrado con Peso Pluma.

“Me mola su timbre, como significando a un borrachín. Ambos cantan bien y la melodía está chula. Me parecen un género bastante original ”, opinó sobre el cantante de 23 años al descubrirlo.

Peso Pluma, cantante (@ElPesoPluma / Twitter)

El español agregó además que comprende el éxito de la canción, pues al combinar la energía del mariachi con un sonido nuevo, Peso Pluma puede llegar a público de cualquier edad .

“Las letras son mortales; tiene su gracia. Como estilo tiene sentido, con música mariachi, pero dándole un giro, una lírica más del ambiente de jóvenes. Han sido inteligentes”, dijo sobre los corridos tumbados.

Shaun Track cree que corridos tumbados son mejores que el reguetón

Al escuchar por primera vez a Peso Pluma, el experto Shaun Track no pudo evitar dar su opinión acerca de los corridos tumbados.

Al respecto, externó que le este género le resulta mejor que el reguetón, pues aunque las letras siempre hablen de alcohol y desamor, “ armónicamente da buen rollo ”.

Además, agregó: “Esto es lo guapo de la música, que al final salen cosas nuevas siempre; algunas no me gustan tanto, pero esto por ejemplo mola desde luego”.

Finalmente, Shaun Track concluyó que los corridos tumbados son mil veces mejor que el reguetón:

“A mí me gustó la verdad, es simpático, no sé cómo será un concierto de este rollo, no sé si se hará pesado; mil veces mejor que el reguetón”, dijo.