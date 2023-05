Tras el rotundo éxito de Peso Pluma -de 23 años de edad- algunos haters han asegurado que tanto su música como el cantante están “muy sobrevalorados”.

Y luego de varios ataques de distintas fuentes en redes sociales, Peso Pluma no soportó que lo llamaran sobrevalorado y se comparó con un tamal.

Pues de acuerdo con el cantante de corridos tumbados, que no a todos les guste su trabajo no significaría que este sea malo.

Pese al éxito que Peso Pluma ha alcanzado a nivel internacional, en Twitter el cantante fue llamado sobrevalorado por algunos usuarios.

En la plataforma, Peso Pluma no soportó que lo llamaran sobrevalorado y en respuesta se comparó con un tamal, el platillo mexicano.

Y es de acuerdo con la lógica del cantante de Zapopan, Jalisco, “que a ti no te guste algo, no significa que a los demás no debe gustarles”.

Además, destacó Peso Pluma, el hecho de que su música “suene”, implicaría que al público en general le gusta su trabajo como artista.

Peso Pluma no soportó que lo llamaran sobrevalorado ( Peso Pluma Twitter @ElPesoPluma)

La comparación hecha por Peso Pluma fue bien recibida por sus seguidores; quienes, además, descubrieron que al cantante no le gustaba el famoso platillo mexicano .

Por su parte, el usuario que atacó no respondió al artist; sin embargo, desde el principió aclaró que era su “humilde opinión”.

¿Peso Pluma está sobrevalorado? Por esto lo dicen

De acuerdo con algunos medios, luego del lanzamiento de “Ella Baila Sola”, Peso Pluma ganaría desde 1.2 millones hasta 2 millones de pesos por concierto.

Y es que el con el sencillo, Peso Pluma logró un reconocimiento internacional; sin embargo, en redes sociales el cantante ha sido tachado de estar sobrevalorado.

Pues de acuerdo con los usuarios, su música no sería buena, pero por ser “güero” -a diferencia de otros artistas- este tuvo una mejor recepción por parte del público.

Incluyendo al extranjero.