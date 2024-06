Durante el último concierto de Taylor Swift -34 años de edad- en Londres, los fans fueron sorprendidos al ver a Travis Kelce ser parte de los bailarines de la cantante, emocionando a todos los swifties.

Durante el concierto de este domingo 23 de junio en Londres, Taylor Swift sorprendió a todos sus fans al subir a su novio, el jugador de la NFL Travis Kelce -34 años de edad-al escenario.

Pero lo que nadie esperaba es que Travis Kelce formara parte de los bailarines de Taylor Swift para The Eras Tour, ofreciendo un breve espectáculo a los fans.

TRAVIS KELCE HAS OFFICIALLY MADE HIS #TSTheErasTour DEBUT IN #LondonTSTheErasTour! 🇬🇧 — Taylor Nation (@taylornation13) June 23, 2024

Travis Kelce se une a los bailarines de Taylor Swift durante su concierto en Londres

Travis Kelce se ha hecho tendencia junto a Taylor Swift al sorprender a todos los fanáticos en Londres formando parte de los bailarines del The Eras Tour.

Pues durante la transición que hace Taylor Swift durante la canción ‘The Smallest Man Who Ever Lived’ a ‘I Can Do It With a Broken Heart’, Travis Kelce formó parte de su performance.

Y es que junto a los bailarines de Taylor Swift, Travis Kelce subió al escenario actuando y cargando a la cantante para ayudarla a vestirse e interpretar la siguiente canción.

Con una sonrisa en la cara y vestido de smoking, Travis Kelce ayudó a Taylor Swift para su siguiente canción, haciendo que el público en Londres se volviera loco.

El video de Travis Kelce formando parte de los bailarines de Taylor Swift durante su presentación en The Eras Tour ya se ha hecho viral y ya han pedido que siga participando en sus shows.

🚨| TRAVIS KELCE'S FULL SURPRISE APPEARANCE FOR "I CAN DO IT WITH A BROKEN HEART" AT TODAY'S SHOW! #LONDONTSTHEERASTOUR



pic.twitter.com/NxWKlOes4g — The Eras Tour (@tswifterastour) June 23, 2024

Taylor: ya fuiste a muchos shows gratis, ponte a chambear rey



Travis Kelce: pic.twitter.com/4kOHmzrQge — Swiftie Mexicana 🇲🇽 (@LaTayMexicana) June 23, 2024

El momento en que Travis Kelce carga a Taylor Swift 🥹 pic.twitter.com/JYokzTqzf8 — Mundo Swift 🌎 (@MundoSwiftt) June 23, 2024

Además de Travis Kelce, Paul McCartney está presente en el concierto de Taylor Swift

Después de la presentación de Travis Kelce con Taylor Swift, varios videos se han hecho virales de este concierto en Londres.

Pues una de las personalidades que se encuentra presentes en el show de Taylor Swift en Londres es Paul McCartney -82 años de edad-.

Y es que después de que se hiciera viral el video de Travis Kelce subiendo al escenario con Taylor Swift, Paul McCartney también se ha hecho viral pues se le vio bailando con los fans de la cantante e intercambiando pulseras de la amistad.

Cabe recordar que durante el concierto del pasado sábado 22 de junio, el príncipe William fue uno de los que estuvo presente en el concierto de Taylor Swift, e incluso se le vio bailar durante la canción ‘Shake It Off’.

Lo cual ha revelado que los conciertos faltantes que tiene planeado Taylor Swift para Londres, tendrán más sorpresas como el ver a Travis Kelce subiendo al escenario y formar parte de sus bailarines.

Un vato rancio de Foo Fighters hablando mal de Taylor Swift, mientras que Paul McCartney, literalmente un beatle, está en el show de hoy pic.twitter.com/dapeo4UnMb — Swiftie Mexicana 🇲🇽 (@LaTayMexicana) June 23, 2024