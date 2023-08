El nuevo look de Peso Pluma que reveló un fan luego de que se acercó a él para pedirle un autógrafo y tomarse una fotografía.

Peso Pluma se ha convertido en un fenómeno mundial, incluso arrasó en las nominaciones de los premios Billboard de la Música Latina 2023.

Sin embargo, Peso Pluma no solo ha resaltado por sus éxitos musicales, sino también por su particular estilo de vestir y su icónico corte de pelo que se ha hecho viral.

Pero, parece que Hassan Emilio Kabande Laija, mejor conocido como Peso Pluma, decidió tener una nueva apariencia y sorprendió a todos sus seguidores al lucir un nuevo look.

Las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar, incluso ya comparan a Peso Pluma -de 24 años de edad- con otro cantante.

Peso Pluma (Peso Pluma / Instagram)

Así luce Peso Pluma con su nuevo look

Peso Pluma se encuentra triunfando en la industria musical, gracias a sus corridos tumbados. Entre sus éxitos se encuentran: ‘Ella baila sola’, ‘La bebe’, ‘PRC’ y ‘Plebada’.

Pero Peso Pluma no solo ha destacado por su peculiar estilo musical, sino que su look también ha llamado la atención e incluso su corte de cabello se ha viralizado.

Peso Pluma viralizó el mullet, un corte de pelo a capas, con una parte frontal y superior corta, la parte de atrás es la más larga. Además, el cantante tiene un flequillo.

Este corte de cabello -que surgió en los años setenta- se ha viralizado en las redes sociales, incluso se ha convertido en una marca que distingue a Peso Pluma.

Sin embargo, Peso Pluma habría tomado la decisión de cambiar de look, sorprendiendo a todos sus seguidores.

Todo habría quedado exhibido en un video que compartió un fan que se acercó a Peso Pluma para pedirle que le dieran un autógrafo y después se tomó una foto con él.

Peso Pluma aparece con un ‘Durag’ en la cabeza, aunque se puede ver que continúa con el pelo largo en la parte de atrás.

Así reaccionaron los seguidores de Peso Pluma a su nuevo look

Tras viralizarse la imagen del nuevo look de Peso Pluma, las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar.

Algunos usuarios señalaron que, con este nuevo look, Peso Pluma se parecía más a Eminem o Anuel AA.

“Du-Rag Pluma”, “Cómo me gusta este bombón!!”, “Eminem”, “His Durag looks Good”, “Why he loook like Anuel AA”, “Eminem”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

Peso Pluma también se presumió con este cambio de look en su cuenta de Instagram, pero solo se habría mostrado de espalda.

Peso Pluma (@pesopluma / Instagram )

Cabe recordar que Peso Pluma había confesado que antes usaba su cabello al estilo de Justin Bieber, cuando lanzó la canción “Baby” en 2010.

Pero en un viaje a Medellín, Colombia el barbero le dijo que le iba a hacer el corte que estaba siendo muy popular.

Aunque al principio no le gustó, después hizo un video y consideró que se le veía muy “perro” su corte de cabello.