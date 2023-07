Eduin Caz y sus compañeros de Grupo Firme estaban sumamente contentos porque el fin de semana ofrecerían un concierto en El Salvador, evento que se canceló de último momento.

Y es que una fuerte lluvia les tiró el evento, por lo que Eduin Caz, de 28 años de edad, entristeció al ver que Tláloc se puso en su contra.

Vistiendo un pantalón caqui y una camiseta blanca, Eduin Caz sufría por el clima. Sentado en las escaleras mientras llovía, el video muestra como una persona del staff le explicaba por qué Grupo Firme no podía salir al escenario.

Pese a la pérdida de dinero, los organizadores priorizaron la seguridad del cantante y del público; no obstante, no faltó quien se burlara de su sentir, pero también quién le aplaudiera:

“Dios, graba como que no me doy cuenta. Siempre es panchero”, “Dirán lo que dirán, que si se le subió la fama, que si es arrogante o mal padre, pero un verdadero artista no hace eso. Está triste, agitado, con eso dice todo, qué huevos, qué corazón”, expresan.

Lluvia le tira el evento a Eduin Caz

La lluvia no solo obligó a Grupo Firme a cancelar el espectáculo, también dañó su equipo de trabajo. De acuerdo con Eduin Caz, el exceso de agua quemó muchas luces, pero además una gran pantalla.

La perdida económica fue mucha; sin embargo, Grupo Firme no dejará a sus fans de El Salvador sin concierto, por lo que ya hay fecha para ahora sí armar la fiesta.

@purofirmes Y asi me caigo pues me vuelvo a levantar 🙏🏻🔥 Nos vemos el martes 18 de julio El Salvador 🇸🇻 PURO GRUPO FIRME ♬ sonido original - Abraham

Eduin Caz explica qué va a pasar con los boletos del concierto de Grupo Firme tuvo que cancelar

Tras varias horas de trabajo, equipo de Grupo Firme hizo todo lo posible para secar y revisar luces e instrumentos por lo que ya hay fecha para que la agrupación cumpla su compromiso con sus fans salvadoreños.

La nueva fecha del concierto está programada para el martes 18 de julio, por lo que quienes aún tengan sus boletos, podrán hacerlos válidos, pero quienes no puedan asistir al show podrán pedir su reembolso hasta la tarde de este lunes 17 de julio.

Cabe mencionar que, según Grupo Firme, el martes habrá un clima de caluroso, la temperatura llegará a los 32 grados y no lloverá por lo que la agrupación ofrecerá un concierto de tres horas y medio o cuatro.