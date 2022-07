“Desde cuándo” es la cuarta canción del séptimo álbum de estudio de Cartel de Santa titulado ‘Viejo Marihuano’, el cual fue lanzado durante el 2016.

El álbum fue producido bajo el sello de Babo, Casa Babilónico Record y comprende once sencillos los cuales hablan sobre el uso de narcóticos y el estilo de vida de los integrantes de Cartel de Santa.

Musicalmente hablando, los sencillos del álbum destacan el rap y utilizan beats electrónicos los cual hace que se destaquen sencillos como “Desde cuándo” y “Clika Nostra”.

Cartel de Santa (captura de pantalla / Cartel de Santa Instagram @carteldesantaoficial)

Y es que estos sencillos utilizan instrumentos, ritmos y temáticas propias del genero regional mexicano, específicamente de los narcocorridos.

Sin embargo, a diferencia de los narcos corridos, “Desde cuándo” criticaría a los músicos quienes cuentan con apoyo de los narcotraficantes para el éxito de su carrera.

¿“Desde cuándo” de Cartel de Santa habla de narcotraficantes?

“Desde cuándo” de Cartel de Santa habla sobre el éxito que el duo de raperos ha logrado pese a las contantes amenazas.

“Desde cuándo que me andan amenazando Que me quitarán la vida pero yo sigo cantando” “Desde cuándo” de Cartel de Santa

Y es que de acuerdo con la letra de la canción, el Cartel de Santa fue amenazado por un grupo de narcotraficantes que apoya a otro músico.

Sin embargo, las amenazas no habrían pasado ha mayores y el dueto de raperos continuaría con su carrera musical sin problemas incluso burlándose de la competencia.

“Algunos se sienten importantes si los dejas columpiarse Algunos no tuvieran carrera si por el cártel no fuera” “Desde cuándo” de Cartel de Santa

Cartel de Santa (captura de pantalla / Cartel de Santa Instagram @carteldesantaoficial)

“Desde cuándo” de Cartel de Santa: Letra completa

Desde cuándo que me andan amenazando

Que me quitarán la vida pero yo sigo cantando

Desde changos hace tiempo que me tiran

Para ver si alguien los mira pero se quedan mirando

Desde cuándo la vida me andan quitando

Yo cantando por donde ando

Matándolos como Rambo

Tú cagandote pa’dentro

Viviendo de puros cuentos

Yo llenando los conciertosContando los de a quinientos

Y lo que es nomás

Al chile nomás lo que esSin hablar de más

Y sin elevar los pies

Rata que me espanta lo que canta

Soy de Santa y acá en Santa ‘tamos curados de espanto

Por lo tanto y mientras tanto hasta el momento

Estoy completo y por supuesto que demuestro que eres falso

No ando herido, no he corrido ni rapeando me han vencido

No venden como he vendido, no sé porque tan crecidos

Algunos se sienten importantes si los dejas columpiarse

Algunos no tuvieran carrera si por el cártel no fuera

Si vieran la manera en la que esperan pa’ después voltear bandera

Bueno fuera que tuvieras par de huevos pa’ mirarme

Pero te falta cara y eso que eres doble cara

Y andas muy Agustín Lara mientras yo miro probable

Que pa’ ti depare lo mismo que a tu compadre

Por hablarle a federales de mis jales

Desde cuando la vida me andan quitando

Yo cantando por donde andoMatándolos como Rambo

Tú cagándote pa’dentro

Viviendo de puros cuentosYo llenando los conciertos

Contando los de a quinientos

Y lo que es nomás

Al chile nomás lo que esSin hablar de más

Y sin elevar los pies

Papá gallo, te quedó grande el caballo

Me dijiste yo no fallo, que eras un perro de guerra

Pobre perra, pues no que eras como el Ferras

Según tú puro pa’dela’ pero cuando hay pleito vuelas

Hay panela que le pelas si sabes que me la pelas que te duela

Gominola

Eres culo no eres chulo, se te subieron los humos

Si no traes pa’ tu consumo, ya das pena

Te sientes de la realeza con tu corona de princesa

Pero tu naturaleza es wannabe, wannabe fresa

Le dijeron a tu jefa su hijo está mal de la cabeza

Si sigue mamando verga le van a crecer las orejas

¡Chorejón!

La ñonga me andas pelando

Hoy, mañana y siempre

Tú sabes quién trae el mando

Papu, papi, papu, papi

De risa me estás matando

Pinche chorejón