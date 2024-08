¿Deryck Whibley, de 44 años de edad, será el nuevo vocalista de Linkin Park? te contamos todo lo que sabemos

El 20 de julio de 2017, la banda de rock Linkin Park atravesó por un momento decisivo en su historia: la muerte de su vocalista Chester Bennington, a los 41 años de edad.

Desde entonces, Linkin Park ha permanecido en un estado de pausa indefinida que, según rumores, podría terminar próximamente, con la incorporación de Deryck Whibley a su alineación.

¿Qué tan cierta es la información? El propio Deryck Whibley se ha manifestado al respecto para acallar todo el ruido que han generado los rumores.

El martes 27 de agosto, Deryck Whibley compartió en su cuenta de Instagram un comunicado alusivo a su posible incorporación a Linkin Park.

En la primera parte del texto Deryck Whibley descartó que sea él quien va a ocupar el lugar que Chester Bennington ejercía en Linkin Park.

Y, para evitar que el rumor se dirija a otro lugar, Deryck Whibley también rechazó que vaya a unirse a otra banda musical próximamente.

“Siento la necesidad de disipar algunos rumores actuales. me han dado a conocer que muchas personas creen que podría unirme a una banda que se reunirá. pero solo quiero decir que, a pesar de la creencia popular, no me uniré a oasis... ni a linkin park. ni a ninguna otra banda”

Deryck Whibley