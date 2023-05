Peso Pluma anda con todo pues ya llegó hasta los oídos de Daniela Romo y ella dejó algo muy claro respecto a su música odiada y amada.

Durante un encuentro con la prensa, Daniela Romo -de 63 años de edad- compartió su pensar sobre los corridos tumbados, género al que pertenece Peso Pluma.

Y aunque pienses que Daniela Romo no ha escuchado a Peso Pluma -de 23 años de edad-, su respuesta sorprendió pues hasta dijo que baila su música, aunque no entiende la letra.

Daniela Romo compartió lo que varios creerían imposible, ubica perfectamente la música de Peso Pluma y hasta baila sus canciones.

En una entrevista mostrada por la reportera Berenice Ortiz, Daniela Romo fue cuestionada sobre los nuevos géneros musicales como Peso Pluma que ha pegado bastante los últimos meses.

Ante ello, la cantante de “Mentiras” no se mostró ajena a Peso Pluma e incluso dijo que es música que baila, pues reconoció que el ritmo es bueno.

Sin embargo, dejó en claro que una cosa es la música y otra lo que digan verdaderamente las canciones.

Daniela Romo compartió estar muy al tanto de la nueva música y ubicó perfectamente a Peso Pluma, aunque admitió que no entiende sus letras.

La cantante dijo que la música, el ritmo de Peso Pluma es bueno y hasta lo baila, pero no pasa lo mismo con la letra.

“Muevo el bote, pero no entiendo bien lo que dice, no me hallo (...) no le entiendo nada ni me entra lo que dice, yo teniendo otras cosas”.

Daniela Romo, cantante.