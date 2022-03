¿Cuándo regresará OV7 a los escenarios? Erika Zaba reveló la fecha, a unos meses de que los integrantes de la agrupación llegaran a un acuerdo para realizar por fin su gira de 30 aniversario.

Erika Zaba reveló que previo a su regreso a los escenarios con OV7, tuvo que ingresar al quirófano, para estar al cien por ciento cuando inicien los ensayos de la gira.

Y es que, Erika Zaba deberá pasar alrededor de seis semanas de convalecencia antes de poder bailar o cantar, como lo hará en su esperadísimo reencuentro con OV7.

En entrevista para el programa ‘Ventaneando’, Erika Zaba reveló que el pasado fin de semana se sometió a una cirugía para quitarse dos hernias ingle femorales .

“Levaba yo como unos 3, 4 meses de embarazo, cuando me alcancé a ver una bolita en la ingle, pero no le di mucha importancia, la verdad, entonces ya después me siguió creciendo la panza, ya obviamente pierdes toda la visibilidad hacia abajo y se me olvidó y no le di importancia, pasó el tiempo, nació Emiliano, pasaron 2 años y apenas, regresando al gimnasio, de repente me veo una bola muy grande en el mismo lugar, muy grande y claro, por supuesto que me asusté y me dice, esto es una hernia”

Erika Zaba