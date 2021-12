Ari Borovoy amenaza con tomar acciones legales contra la serie de OV7, que se encuentra en la etapa de pre producción, si habla de su vida sin su autorización.

En noviembre de 2020, Óscar Schwebel reveló que OV7, tendría su propia serie, proyecto en el que inicialmente dijo que estaría involucrada Eva Longoria, aunque luego lo desmintió.

Desde entonces, varios integrantes de OV7 dijeron ya haber tenido contacto con los escritores de la serie, pero ese no sería el caso de Ari Borovoy.

Ante ello, el líder de Bobo Producciones amagó con recurir a las autoridades si su historia con OV7 llega a la pantalla chica sin ser consultado al respecto .

“No, a mí no me ha tocado, la verdad es que ni siquiera estoy enterado, si me buscan contentísimo les platicaré de qué se trata, estoy esperando a que me manden y me platiquen de qué va este papel que habla de mi infancia, antes de firmar algo, sin saber de qué se trata, pero no, yo no he tenido acercamiento con ellos en meses o años”

Ari Borovoy