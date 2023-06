El icónico Craig Jones está fuera de Slipknot, dejó la banda tras 27 años juntos y ya hay reemplazo; era el segundo miembro más antiguo de la agrupación.

Slipknot dio una mala noticia a sus fans, pues anunció la salida de Craig Jones quien era tecladista de la banda desde hace más de dos décadas.

La banda estadounidense anunció la salida de Craig Jones a través de un comunicado en sus redes sociales.

“Nos hemos separado de Craig Jones. Le deseamo lo mejor en el futuro” mencionó Slipknot en su comunicado, quien ya tiene el reemplazo del tecladista.

Sin embargo, el comunicado fue retirado minutos después y compartieron la fotografía del que podría ser el nuevo integrante de Slipknot.

Hasta el momento no han revelado la razón de la salida de Craig Jones -de 51 años de edad- y el músico no ha dado su versión sobre su salida de Slipknot.

Craig Jones (Instagram/@slipknot )

Slipknot ya compartió al nuevo integrante tras la salida de Craig Jones

La popular banda de metal ya se había presentado en varios conciertos sin Craig Jones e incluso realizaron un show en el festival austriaco Nova Rock, con su nuevo integrante.

Ahora, Slipknot presentó formalmente a su nuevo integrante, con una aterradora fotografía que compartieron en redes sociales.

Hasta el momento no han revelado la identidad de su nuevo tecladista y con él también llegó el estreno de su video Death March, su nueva canción instrumental.

Slipknot también acaba de lanzar su página llamada You Cant Kill Me; los múltiples cambios de Slipknot han confundido a sus seguidores.

La principal pregunta entre los fans de Slipknot es: ¿qué está pasando entre los integrantes de Slipknot? pues creen que la salida de Craig Jones podría perjudicar a la agrupación.

Nuevo integrante de Slipknot (Instagram/@)

Otro miembro de Slipknot dejó el grupo por cuestiones de salud

Por lo pronto, Slipknot ya inició su gira en Europa, pero sin otro de sus miembros pues el baterista Shawn ‘Clown’ Crahan decidió no estar en el tour.

Shawn ‘Clown’ Crahan decidió dejar momentáneamente a Slipknot, para estar a lado de su esposa, quien enfrenta problemas de salud.

A pesar de la adversidad, Shawn ‘Clown’ Crahan prometió regresar muy pronto con Slipknot.

Slipknot se encuentra promocionando su nuevo álbum llamado ‘The end, So far’ y los recientes cambios han preocupado a sus fans.