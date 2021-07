El pasado 27 de julio se dio a conocer una entrevista para “Consequence” a la que acudió Corey Taylor, el vocalista de la banda de metal, Slipknot, en donde uno de los temas principales fue la vacunación.

Recordemos que Slipknot se hizo tendencia luego del deceso del baterista, Joey Jordison, quien también fue el fundador de la banda.

Recientemente Slipknot vuelve a ser tema de conversación. Pero en esta ocasión debido a que Corey Taylor calificó como “malditos imbéciles” a aquellos que van a conciertos sin vacunarse.

Durante la entrevista, Corey Taylor, quien actualmente tiene 47 años, comenzó hablando sobre sus próximos conciertos en los que aparecerá como solista; así como de la gira que dará Slipknot.

Curiosamente, la gira de la banda se llevará a cabo durante un etapa de vacunación en Estados Unidos, país que se ha destacado por la polémica que hay entre la población de vacunarse o no .

Pues a pesar de la alta oferta de vacunas que hay en este país, una parte significativa de los estadounidenses han optado por no vacunarse.

Ante esto, Corey Taylor señaló que “la gente actúa como si recibir una vacuna fuera firmar un trato con el diablo”.

Luego continuó explicando que “la gente se deja llevar por lo que dicen algunos, que se olvidan de que pueden buscar por ellos mismos cualquier información acerca de las vacunas”.

Corey Taylor continuó hablando acerca de la “satanización” que hay en las vacunas; así como las teorías conspirativas.

Luego comentó que la gente que decide no vacunarse, está escuchando a la gente equivocada.

Posteriormente, indicó que estar vacunado debería ser un “requisito indispensable” para poder asistir a cualquier evento masivo.

Finalmente, afirmó que la gente que va a los conciertos no debería poner en riesgo a la demás gente; y a aquellos que lo hacen, los calificó como “malditos imbéciles”.

¿Creo que debería ser un requisito que las personas se vacunen para ir a los eventos? Sí y no. Aquí está la cuestión: no debería haber un mandato; pero adivina qué, si vas a poner a la gente en riesgo de enfermarse, no deberías querer ir a un espectáculo. Eso es sentido común. Y si pones a la gente en riesgo, entonces eres un maldito imbécil. Y no deberían dejarte entrar de todos modos”

Corey Taylor