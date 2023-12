Si aún no sabes dónde y cómo recibir el Año Nuevo, no te preocupes; acá te vamos a dar una opción para que te diviertas al ritmo de Rubén Blades.

Y es que el cantautor panameño Rubén Blades -de 75 años de edad- ofrecerá un concierto en la Ciudad de México para despedir al 2023 y darle la bienvenida al 2024.

Por lo que no hay pretexto para no divertirse en las últimas horas del año, así como tampoco para reprimir tus mejores pasos y no precisamente al ritmo del Burrito Sabanero.

Concierto de Fin de Año, Rubén Blades (Especial)

¿Dónde y a qué hora será el concierto gratuito de Rubén Blades?

Prepara chamarra y bufanda, ya que se presume que el fin de semana habrá un clima frío y debes estar preparado para el concierto de Rubén Blades.

Este se llevará a cabo en el Ángel de la Independencia, por lo que han comenzado los preparativos para la presentación de Rubén Blades acompañado de la Orquesta de Roberto Delgado.

Lo que significa que hay cierres viales.

Como ya lo mencionamos, el show no tendrá ningún costo; es decir, la entrada es libre.

Toma nota, el concierto está fechado para el 31 de diciembre, iniciará a las 22:30 horas.

Como ya es tradición se hará una pausa minutos antes de las 24 horas para realizar el conteo que anunciará la llegada del 2024.

Posteriormente, la música del concierto de Rubén Blades continuará hasta la 01:00 de la madrugada y con suerte el ambiente continuará un poco más.

Desde hoy comienza la implementación del Operativo de Fin de Año sobre Paseo de la Reforma, donde alrededor de 100 mil personas recibiremos el 2024 con un concierto de @rubenblades en la Columna de Independencia.



Se montará un dispositivo de seguridad por 2 mil elementos de la… pic.twitter.com/pWAT9Ow5SS — Martí Batres (@martibatres) December 28, 2023

Setlist de canciones de Rubén Blades

Hasta el momento no hay un setlist confirmado, pero estas son canciones que Rubén Blades podría cantar en el concierto gratis en CDMX:

Pedro Navaja

Plástico

Ojos de perro azul

Cuentas del alma

Te están buscando

Camaleón

Decisiones

Amor y control

Prohibido olvidar

Cierran vialidades por concierto de Rubén Blades

Por orden del jefe de gobierno Martí Batres, de 56 años de edad, fueron cerrados los alrededores del Ángel de la Independencia.

Donde se llevará a cabo el concierto de Rubén Blades.

La Avenida Paseo de la Reforma hasta la Glorieta del Ahuehuete permanecerá cerrada hasta la tarde del primero de enero.

#PrecauciónVial | Cerrada la circulación de Av. Paseo de la Reforma entre la Glorieta del Ángel de la Independencia y Av. Insurgentes, por preparativos para fiesta de fin de año. #AlternativaVial Av. Chapultepec y Circuito Interior. pic.twitter.com/W18tFKfvu1 — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) December 29, 2023

Lineamientos y protocolos para asistir al concierto de Rubén Blades en el Ángel de la Independencia

Se espera que el concierto gratuito de Rubén Blades reúna cerca de 100 mil personas por lo que habrá 2 mil elementos de seguridad; sin embargo, se le pide a la población:

Abrigarse

Mantenerse hidratados

Está prohibida la pirotecnia

Ubicar servicios médicos y de emergencia

Seguir las indicaciones del personal a cargo del evento

Permanecer cerca de familiares y amigos