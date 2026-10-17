Ya está todo listo para el concierto de Mariana Ochoa en La Maraka. Te compartimos setlist y telonero para el 17 de octubre.
La cantante Mariana Ochoa ofrecerá un show en vivo imperdible en la CDMX como parte de su gira A la Goma Tour.
Setlist del concierto de Mariana Ochoa en La Maraka
Este sería el setlist que interpretaría Mariana Ochoa en su concierto en La Maraka del sábado 17 de octubre:
- Prefiero
- Te mandé a la goma
- Qué importa
- Me está gustando
- Déjame el tequila
- My lover
- Tan enamorada
- El remolino
- Atrévete otra vez
- No huyas de mí
- La gata bajo la lluvia
- Ya lo sabía
- Sala 22
- Tan enamorada
- Te vuelvo a elegir
- Luna llena
- Solté
- Vámonos
- Deseos
- Me faltas tú
- Butterflies
- Aunque no estés
- Volvamos a intentar
- Por siempre
- Qué bello
- La pensión
- Besos
El repertorio que interpretará la ex OV7 será un recorrido por su trayectoria musical con temas clásicos y canciones más recientes.
Su presentación en La Maraka representa la primera presentación en los escenarios tras coronarse como la ganadora de La Casa de los Famosos México 2026.
Telonero para el concierto de Mariana Ochoa en La Maraka
El concierto de Mariana Ochoa en La Maraka será una verdadera fiesta porque tendrá los siguientes artistas invitados:
- Sonora Dinamita de Lucho Argain
- Andy Zuno
- Keny
- Jorge Guevara
- María Bernal
- Zeus Montiel