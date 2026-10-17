Ya está todo listo para el concierto de Mariana Ochoa en La Maraka. Te compartimos setlist y telonero para el 17 de octubre.

La cantante Mariana Ochoa ofrecerá un show en vivo imperdible en la CDMX como parte de su gira A la Goma Tour.

Setlist del concierto de Mariana Ochoa en La Maraka

Este sería el setlist que interpretaría Mariana Ochoa en su concierto en La Maraka del sábado 17 de octubre:

Prefiero

Te mandé a la goma

Qué importa

Me está gustando

Déjame el tequila

My lover

Tan enamorada

El remolino

Atrévete otra vez

No huyas de mí

La gata bajo la lluvia

Ya lo sabía

Sala 22

Tan enamorada

Te vuelvo a elegir

Luna llena

Solté

Vámonos

Deseos

Me faltas tú

Butterflies

Aunque no estés

Volvamos a intentar

Por siempre

Qué bello

La pensión

Besos

Mariana Ochoa (Instagram/@soymarianaochoa)

El repertorio que interpretará la ex OV7 será un recorrido por su trayectoria musical con temas clásicos y canciones más recientes.

Su presentación en La Maraka representa la primera presentación en los escenarios tras coronarse como la ganadora de La Casa de los Famosos México 2026.

Telonero para el concierto de Mariana Ochoa en La Maraka

El concierto de Mariana Ochoa en La Maraka será una verdadera fiesta porque tendrá los siguientes artistas invitados:

Sonora Dinamita de Lucho Argain

Andy Zuno

Keny

Jorge Guevara

María Bernal

Zeus Montiel