Te contamos a qué hora termina Mariana Ochoa en La Maraka por su concierto del 17 de octubre.

La cantante Mariana Ochoa se presenta en CDMX tras coronarse con su gira A la Goma Tour tras triunfar en La Casa de los Famosos México 2026.

Horario del concierto de Mariana Ochoa en La Maraka

Así quedó el horario para Mariana Ochoa en La Maraka este sábado 17 de octubre:

Acceso para boletos Oro y VIP: 7:45 p.m.

Acceso General: 8:00 pm

Inicio de concierto: 9:30 p.m.

Duración: 2 horas

Fin de concierto: 11:30 p.m.

Mariana Ochoa (Mariana Ochoa Twitter @soymarianaochoa)

El show en vivo de Mariana Ochoa dará un espectáculo con hits de pop y regional, acompañada tanta de músicos en vivo como bailarines para poner el mejor ambiente entre sus fanáticos.

La ex cantante de OV7 contará con estos invitados especiales con los que cantará a dueto algunos temas de su setlist:

Sonora Dinamita de Lucho Argain

Andy Zuno

Jorge Guevara

María Bernal

Zeus Montiel

Ruta para llegar a La Maraka

La forma más fácil de llegar a La Maraka en transporte público es bajarse en la estación Eugenia de la Línea 3 del Metro CDMX.

Al salir del Metro se tiene que caminar por Eje 5 sur durante cerca de 11 minutos hasta llegar al recinto.

La dirección de La Maraka es calle Mitla 410, Narvarte Poniente, Benito Juárez, 03020, Ciudad de México.