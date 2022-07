Christian Nodal no asistirá a Premios Juventud ¡Está vetado! El cantante pagará caro haber asistido a los Premios de la Música Urbana que organizó Telemundo.

Esto porque Univisión, empresa que organiza Premios Juventud y la cual pertenece a Televisa, no tolera que “sus artistas” participen en programas y/o eventos de la competencia, se informa en el programa Chisme No Like.

Christian Nodal (Captura de imagen / Telemundo Entretenimiento)

Cabe señalar que Christian Nodal no pertenece a la empresa de San Ángel; sin embargo, ésta no tolera que el cantante esté pisando otras televisoras aún cuando cada vez son más los artistas que hacen a un lado la exclusividad.

Curiosamente el intérprete de música regional mexicana habría considerado interrumpir sus vacaciones para hacer acto de presencia en compañía de su novia Cazzu, con quien dicen está planeando tener un bebé.

Será cuestión de días para descubrir si es verdad que el cantante, de 23 años de edad, brillará por su ausencia en la premiación que se llevará a cabo el 21 de julio en Puerto Rico.

Christian Nodal (@nodal / Instagram)

Christian Nodal no es el único, Chiquis Rivera también está vetada

Al igual que Christian Nodal, Chiquis Rivera tiene prohibido asistir a Premios Juventud, evento que le rendirá homenaje a Jenni Rivera con motivo a la ayuda que brinda su fundación “Gente de cambio”.

La razón es que Chiquis Rivera está haciendo un reality show con Telemundo, lo que también está mal visto y es imperdonable por Univisión.

Chiquis Rivera (Instagram/chiquis)

Al respecto, Elisa Beristain pidió a los organizadores de Premios Juventud 2022, reconsiderar el veto de Christian Nodal y Chiquis Rivera debido a que en los últimos meses el cantante ha generado mucho interés.

Esto en referencia a su rompimiento con Belinda, a sus excesos con el alcohol y las fiestas, por sus tatuajes y sus conquistas, hoy por su romance con Cazzu.

Mientras que Chiquis Rivera atrae interés en redes sociales por sus bailes candentes, sus atrevidas fotografías y recientemente por su divorcio de Lorenzo Méndez.

Lo que significa que Univisión estaría dejando de lado la popularidad y el rating que ambos cantantes aseguran.