Sergio Mayer le propone proyecto musical a su hijo Sergio Mayer Mori y esta fue su reacción.

Tras más de cinco meses de hablar, Sergio Mayer se reconcilió con su hijo y hasta piensan trabajar juntos.

El sábado 26 de agosto fueron los premios Kids Choice Awards 2023 y la gran sorpresa de la alfombra roja fue la aparición de Sergio Mayer Mori.

Sergio Mayer -de 57 años de edad- acudió al evento acompañado de sus hijos mayores y se mostraron felices.

Posteriormente, padre e hijo hicieron un en vivo juntos y Sergio Mayer le hizo una propuesta laboral a Sergio Mayer Mori.

¿Van a trabajar juntos? Sergio Mayer quiere trabajar con Sergio Mayer Mori

Sergio Mayer hizo un en vivo con su hijo y aprovechó para felicitarlo por su música, pues el hijo de Bárbara Mori es compositor y cantante.

Pero el reencuentro no terminó ahí, pues Sergio Mayer quiere facturar y le propuso a su hijo un nuevo proyecto.

“Te quiero decir mi queridos Sergio, que hay una sorpresa musical muy bonita que me gustaría platicar contigo. Estoy seguro de que mucha gente va apreciar” Sergio Mayer

Sergio Mayer y Sergio Mayer Mori (Especial)

A pesar de que Sergio Mayer ha tenido diferencias que provocaron su distanciamiento, la respuesta de Sergio Mayer Mori, fue positiva.

Sergio Mayer Mori, de 25 años de edad, sonreía mientras su papá lo felicitaba por su música y posteriormente Sergio Mayer aseguró que lo buscaría pronto para hablar del proyecto.

“Te voy a buscar en la semana para que platiquemos y explicarte de qué se trata, porque estoy seguro que a mucha gente que te sigue les va dar mucho gusto si hacemos algo juntos” Sergio Mayer

Sergio Mayer recomendó las canciones de su hijo dentro de La Casa de los Famosos México

Uno de los momentos más vulnerables de Sergio Mayer dentro de La Casa de los Famosos México, fue cuando habló de su hijo.

En ese momento, Sergio Mayer estaba distanciado de su hijo y mencionó que quería reencontrarse com él.

También aprovechó para recomendar las canciones de Sergio Mayer Mori y aseguró que era un gran cantante.

Sergio Mayer y Sergio Mayer Mori (Instagram/@sergiomayerb)

La última publicación de Sergio Mayer Mori en TikTok, fue una canción a la que llamó ‘What you won’t do for love baby’.

En los comentarios se podía leer que los usuarios habían ido a ver el video, porque Sergio Mayer los había enviado.

“Te busqué por tu papá”, “Tu papá me recomendó tus redes y tus canciones” y “Nos mandó tu papá a escucharte”

Sergio Mayer reconoce el talento de Sergio Mayer Mori al punto que quiere hacer un proyecto musical con él, aprovechando su reconciliación.