¿Y Belanova? Usuarios se burlan con memes de su ausencia en 2000s Pop Tour y hasta exigen que sean incluidos.

Esto, luego de que se diera a conocer el cartel del 2000s Pop Tour, evento que reunirá a los artistas y bandas más relevantes de la primera década de los años 2000 .

Por lo que en su primera edición del 2000′s Pop Tour presentará a:

Paty Cantú

Motel

Playa Limbo

Pee Wee

Nikki Clan

Yahir

Bacilos

Fanny Lu

Kudai

Aunque el evento fue bien recibido por los fanáticos, algunos usuarios de redes han señalado que en el cartel del 2000′s Pop Tour faltaron varios artistas y agrupaciones.

Entre los que destacan Belanova, RBD, Camila, Sin Bandera, Ha*Ash, Paulina Rubio, Jot Dog, Natalia Lafourcade, Ximena Sariñana , entre otros.

Ante esto, en redes sociales uno de los nombres que se ha convertido en tendencia es el de la agrupación musical Belanova.

¿Y Belanova? Se burlan con memes de su ausencia en 2000s Pop Tour (Twitter)

Fans reaccionan a la ausencia de Belanova en 2000s Pop Tour

Al parecer los fans de Belanova no les ha hecho gracia que la agrupación este ausente del cartel 2000s Pop Tour.

Debido que no son parte del cartel de 2000′s Pop Tour, sus fans no han dejado pasar el momento para preguntarse el ¿por qué? no fueron incluidos.

Por lo que en redes sociales, varios usuarios se han quejado de que Belanova no sea parte de 2000s Pop Tour, asegurando que esto “es una total falta respecto”.

Otros más han opinado que es una “tontería” por parte de la producción de BOBO el no haber buscado a Belanova para ser incluidos.

Debido a que los fans de Belanova consideran que la agrupación fue una de las bandas que dejó un gran legado musical durante la década de los 2000 .

Incluso algunos más han exigido a la producción de 2000s Pop Tour que se reivindique y que pronto anuncie la integración de Belanova a su cartel.

Pese a las quejas, los usuarios de redes sociales también han aprovechado para crear divertidos memes sobre la ausencia de Belanova en 2000s Pop Tour.

Aquí algunos de los memes que han circulado:

¿Y Belanova? Se burlan con memes de su ausencia en 2000s Pop Tour (Twitter)

