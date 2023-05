Carín León agradece a Peso Pluma por llevar el regional mexicano a lugares donde pocos pueden y cree que es una gran oportunidad para la música.

Los corridos tumbados se volvieron internacionales gracias a Peso Pluma y Eslabón Armado, pues su tema ‘Ella baila sola’ fue un éxito global en Spotify.

Esta melodía se mantuvo en los primeros lugares a nivel mundial en plataformas como YouTube y Spotify.

Aunque este género lleva varios años en el mercado de la mano de Natanael Cano, Peso Pluma -de 23 años de edad- lo volvió internacional.

Peso Pluma fue el primer cantante de música regional mexicana en presentarse en ‘The Tonigh show’ de Jimmy Fallon.

Y ahora, Carín León halaga el labor de Peso Pluma en la música regional mexicana y las fronteras que ha derribado con sus canciones.

Otro de los cantantes virales de este género es Carín León -de 33 años de edad- quien ha tenido gran aceptación entre los seguidores de este tipo de música.

Durante la presentación de su nuevo álbum ‘Colmillo de leche’, Carín León habló con De Primera Mano, sobre la nueva música que invade al regional mexicano.

Héctor Parra todavía no sabe que su audiencia final es en una hora, reclama Daniela Parra

Carín León manifestó que estaba feliz que Peso Pluma y su música tuvieran éxito internacionalmente: “Creo que nos abre un panorama muy grande”.

A Carín León le da gusto que los nuevos cantantes rompan los estereotipos de la música regional y estén generando sus propias reglas.

“Obviamente hay mucha gente que critica esa cosas (los corridos tumbados) porque aún no les entiende, por que son nuevos”

El cantante de ‘Que vuelvas’ mencionó que sí le gustan los corridos tumbados, al igual que otros géneros.

“Toda la música a mí me gusta, siento que toda la música tiene algo que aportar”

Incluso, Carín León cree que no hay géneros en la música y solo existe la que es buena y mala: “No me gusta ese rollo de los géneros”.

Por otro lado, Carín León habló del supuesto problema entre Peso Pluma y Eslabón Armado, luego de que el cantante no los invitara a cantar en su presentación con Jimmy Fallon.

El cantante asegura que al ser artistas, tienen la mente dispersa y una oportunidad como la de cantar en el programa de Jimmy Fallon distrae a cualquiera.

“A mí no me cae la gente sentida la neta, de todas maneras, las cosas hacen justicia por si solas. A fin de cuenta, de aquí a diez años creo que va ser un problema que no tiene caso”

Carín León