Luego de todo el drama que ha vivido desde la adolescencia, Britney Spears está lista para retomar su carrera musical con expandiendo su carrera con el musical de Broadway titulado Once Upon a One More Time.

Once Upon a One More Time de Britney Spears se estrenará a mediados de 2023; para ser más exactos, el 22 de junio de dicho año.

Sin embargo, tendrá un preestreno en el Teatro Marquis de Broadway en una fecha por revelar. Es probable que sea una función exclusiva para medios e invitados de la cantante.

No hay detalles de que el espectáculo esté planeado para presentarse fuera de Estados Unidos; no obstante, si tiene el suficiente éxito, es probable que se ponga en otros territorios del mundo.

Britney Spears, cantante. (@BRITNEYSPEARS)

¿De qué trata Once Upon a One More Time de Britney Spears?

Once Upon a One More Time de Britney Spears, es una especie de obra biográfica de la cantante, la cual recorrerá parte de su vida, desde que era una de las niñas del Club de Mickey Mouse.

Además de ser una crítica al “Star System” del mundo de la música y el entretenimiento, ofrecerá una mirada feminista a las princesas de Disney, empresa con la que estuvo relacionada.

Por si esto fuera poco, Once Upon a One More Time hará un recorrido de toda la discografía de Britney Spears; siendo una celebración para la cantante de pop más importante de inicio de siglo.

De acuerdo con el anuncio que hicieron los productores James L. Nederlander y Hunter Arnold según el artículo publicado en Variety, los cuentos de princesas de Disney estarán musicalizados con las canciones de Britney Spears.

Britney Spears, cantante. (@britneyspears)

¿Britney Spears participará en Once Upon a One More Time?

Se ha revelado que los coreógrafos de hip-hop Keone y Mari Madrid serán los que dirigirán el proyecto Once Upon a One More Time, en todas sus presentaciones hasta que salga de cartelera.

Lo que decepcionará a algunos fans es que Britney Spears no participará en Once Upon a One More Time de manera directa, cediendo sólo la licencia de su nombre y canciones.

Sin embargo, a diferencia de todos los proyectos lanzados hasta ahora por Britney Spears, este será el primero que esté bajo su control total, luego de finalizar su tutela legal de 13 años.

Además de Once Upon a One More Time, Britney Spears escribirá su libro autobiográfico, bajo la firma de la editorial Simon & Schueste.

Se estima que Britney Spears cobrará alrededor de 15 millones de dólares (casi 300 millones de pesos) por hablar de su carrera musical, su vida privada y familia.

Britney Spears (@britneyspears / Instagram)

Con información de Agencia México.