La banda británica Bring Me The Horizon está de regreso en México este 2022, por lo que aquí te traemos todo sobre el costo de boletos, fechas y preventa de su concierto.

La banda de metalcore liderada por Oliver Sykes, Bring Me The Horizon, ha confirmado su regreso este año a tierras mexicanas.

Además Bring Me The Horizon no vendrán solos, pues la banda inglesa traerá con ellos a 3 invitados especiales.

Bring Me The Horizon en México 2022: Costo de boletos, fechas y preventa (Instagram @bringmethehorizon)

¿Cuándo y dónde será el concierto de Bring Me The Horizon en México 2022?

Bring Me The Horizon en México 2022 estará ofreciendo un concierto el próximo 26 de octubre en el Palacio de los Deportes.

Recinto ubicado en la Ciudad de México, con dirección en Granjas México, Iztacalco, 08400 Ciudad de México, CDMX

Además de la presencia de Bring Me The Horizon en México 2022, en este concierto la banda inglesa no vendrá solos, pues tendrán como invitados especiales a tres agrupaciones las cuales son:

Black Veil Brides Motionless In White Ice Nine Kills

Por lo que dicho concierto de Bring Me The Horizon en México 2022 promete mucho, en donde sus fans disfrutaron de su rock a toda potencia.

Bring Me The Horizon en México 2022: Costo de boletos, fechas y preventa (OCESA)

¿Cuánto costarán y cuándo será la preventa para los boletos de Bring Me The Horizon en México 2022?

Pon mucha atención porque los boletos de Bring Me The Horizon en México 2022 ya están saliendo a la venta.

A partir de este martes 19 de julio los boletos para Bring Me The Horizon en México 2022 en el Palacio de los Deportes están a la venta para los fans de la banda británica de rock.

Mientras que los boletos para la preventa de Bring Me The Horizon en México 2022 será para tarjetahabientes Citibanamex el día de mañana miércoles 20 y jueves 21 de julio en el sistema Ticketmaster a partir de las 11:00 hrs.

Y la venta general para Bring Me The Horizon en México 2022 será el viernes 22 de julio a partir de las 11:00 horas tanto en el sistema Ticketmaster y taquillas del recinto.

Los costos por boleto para Bring Me The Horizon en México 2022 irán por secciones, así como tendrán un cargo extra por servicio:

General A $1,290

General B $890

Nivel D $720

Nivel E $729