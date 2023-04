5 son los momentos que ya hacen a Brandon Flowers de The Killers, un mexicano más y aquí te contamos cuales.

Sin duda uno de los cantantes más famosos en México es Brandon Flowers de The Killers, mismo que ha demostrado tener un gran aprecio a su público mexicano.

Tanto que han sido 5 momentos por lo que Brandon Flowers de The Killers ya es un mexicano más.

Brandon Flowers de The Killers: 5 momentos que ya lo hacen un mexicano más (The Killers)

Estos son los 5 momentos que hacen a Brandon Flowers de The Killers un mexicano más

Tras los recientes conciertos de The Killers en México, su vocalista, el cantante Brandon Flowers -de 41 años de edad - acaparó miradas.

Pues como es costumbre Brandon Flowers de The Killers deslumbró con su guapura y potente voz, pero sobre todo por su sencillez y el amor que le tiene al público mexicano.

Características que han hecho que Brandon Flowers de The Killers ya sea un mexicano más y para muestra de ello lo 5 momentos que lo hace que sea llamado así:

Brandon Flowers de The Killers comiendo taquitos en Taquería Orinoco Brandon Flowers de The Killers cantando ‘Entrégate’ de Luis Miguel Las 8 visitas a México de Brandon Flowers de The Killers Brandon Flowers de The Killers y su familia mexicana Video de ‘When You Were Young’ de The Killers fue grabado en México y con actores mexicanos

1. Brandon Flowers comiendo taquitos en Taquería Orinoco

El momento más reciente que hacen que Brandon Flowers de The Killers sea un mexicano más es el ocurrido hace apenas unos días tras darlo todo en Tecate Pal Norte 2023.

Luego de que que el cantante Brandon Flowers de The Killers fuera visto comiendo taquitos en Taquería Orinoco.

Casual Brandon Flowers de The Killers en los Tacos Orinoco de San Pedro. pic.twitter.com/MkJXEDpyje — Wikichava (@Wikichava) April 3, 2023

2. Brandon Flowers cantando ‘Entrégate’ de Luis Miguel

The Killers y su vocalista, Brandon Flowers, sorprendieron a los regios con cover a una canción de Luis Miguel -52 años de edad-.

Esto durante el concierto de The Killers en Monterrey de abril de 2022, en donde Brandon Flowers interpretó una de las canciones más famosas de Luis Miguel: ‘Entrégate’.

3. Las 8 visitas a México de Brandon Flowers de The Killers

Brandon Flowers de The Killers tiene un registro de 8 visitas a México en distintos festivales y conciertos alrededor del país.

La primera vez fue Brandon Flowers con The Killers en el Palacio de los Deportes en 2006

La segunda ocasión de Brandon Flowers con The Killers en el extinto Festival Motorokr en 2007

Por tercera vez Brandon Flowers con The Killers, otra vez al Palacio en 2009

La cuarta vez que vino Brandon Flowers con The Killers fue en el Foro Sol en 2013

La quinta visita de Brandon Flowers de The Killers fue de manera solitaria con conciertos en Monterrey y el festival Vive Latino de 2015

La sexta ocasión Brandon Flowers con The Killers repitieron escenario en el Foro Sol y en el Corona Capital Guadalajara 2018

La séptima llegada de Brandon Flowers con The Killers fue en Guadalajara y CDMX en 2022

La octava y más reciente estancia de Brandon Flowers con The Killers fue en CDMX y en el festival Tecate Pal Norte 2023.

Brandon Flowers de The Killers: 5 momentos que ya lo hacen un mexicano más (The Killers)

4. Brandon Flowers de The Killers y su familia mexicana

Un momento especial que hace un mexicano más a Brandon Flowers de The Killers es su familia mexicana.

Pues si no sabías, Brandon Flowers de The Killers tiene sobrinos y un cuñado mexicanos , pues una de sus hermanas se casó con un compatriota.

Revelación que hizo Brandon Flowers de The Killers cuando criticó el muro entre Estados Unidos y México en 2020.

Brandon Flowers

5. Video de ‘When You Were Young’ de The Killers fue grabado en México con actores mexicanos

Una de las canciones más representativas de The Killers es sin duda ‘When You Were Young’, misma que tiene un video musical muy especial.

Ya que el video para ‘When You Were Young’ de The Killers fue grabado en México , exactamente en Tlayacapan, uno de los Pueblos Mágicos de Morelos.

El videoclip de The Killers fue grabado en el año 2006, dirigido por Anthony Mandler quien colaboró con un equipo técnico y actores mexicanos.