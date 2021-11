Bad Bunny rompe récord en YouTube; “Yonaguni” alcanza 100 millones de reproducciones

Enhorabuena, Bad Bunny rompe récord en YouTube, se acaba de convertir en el primer artista que alcanza 100 millones de reproducciones con su video “Yonagui”.

Por si fuera poco, Benito Antonio Martínez Ocasio conocido mundialmente como ‘Bad Bunny’ (el conejo malo) es el primer artista en la historia en tener 100 videos con más de 100 millones de visitas , es decir, 100 de 100.

Sus videos más populares de este ‘conejo malo’ son en solitario y con otros artistas, según revela la agencia EFE.

Entre los materiales audiovisuales preferidos de su audiencia se encuentran los temas: Te boté (remix) en el que Bad Bunny colabora con Ozuna, Nicky Jam, Dio García, Casper y Darell, el cual actualmente supera los 2 millones de visitas.

Entre los más vistos también se encuentran “Mayores”, “I like it”, “No me conoce”, “Si tu novio te deja sola”, “Ahora me llama” y “Dákiti”, entre otros.

Su logro más reciente se deriva del video “Yonagui” que rebasa los 1,000 millones de visitas superando “Todo de ti” del cantante puertorriqueño Rauw Alejandro, que hace poco era considerado el tema del momento.

Bad Bunny también se impone en Spotify

Además de coronarse en YouTube, Bad Bunny se impone en Spotify poniéndose al nivel de Justin Bieber, el segundo artista cuyos lanzamientos han sobrepasado las 400 reproducciones.

Cabe mencionar que Bad Bunny fue el más escuchado durante el mes de octubre, en está plataforma alcanzó 916 millones de reproducciones.

Bad Bunny (Rimas Music / EFE / EFE)

A Bad Bunny le llueven los proyectos

Encontrándose en el mejor momento de su carrera, a Bad Bunny le llueven los proyectos. El intérprete de música urbana está próximo a presentarse en los Latin Grammy 2021.

La gala que reconoce a lo mejor de la música latina se llevará a cabo el 18 de noviembre en Las Vegas. En esta entrega, Bad Bunny está nominado en cuatro categorías.

Además de esta premiación, el artista puertorriqueño se hará presente en la televisión y es que forma parte del elenco “Narcos: México 3 que se estrenará por Netflix mañana 5 de noviembre.